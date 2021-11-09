ما عدد الأجسام المضادة الكفيلة بحمايتك من تحورات كورونا الخطيرة؟

أعلن خبير روسي في الأمراض المعدية أن عدد الأجسام المضادة يجب أن يكون 1.5 مرة أكثر للوقاية من متغيرات فيروس كورونا.

وأشار الدكتور يفغيني تيماكوف، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية، إلى أنه إذا كانت 150 وحدة من الأجسام المضادة BAU (banding antibody units) تكفي للوقاية من الطفرات القديمة للفيروس التاجي المستجد، فإنه للوقاية من الطفرات الجديدة يجب أن يكون عدد الأجسام المضادة أكثر بمرة ونصف.

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وأضاف بالقول: أكثر السلالات عدوانية هي سلالة "دلتا"، وللوقاية منها تكفي 300 وحدة BAU لتحييدها".

الخبير الروسي في الأمراض المعدية قال إنه "لكي لا يمرض الشخص نهائيا يجب أن يكون عدد الأجسام المضادة 500 وحدة وأكثر".

وبحسب تيماكوف، للوقاية من النسخة الأصلية (نسخة ووهان) والنسخة الإيطالية فكانت تكفي 150 وحدة BAU، ولكن لسلالة "ألفا" والتي تبعتها فيجب أن يكون عدد الوحدات أكثر بمرة ونصف.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,053,909 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

وتأكدت إصابة 250,231,490 شخص على الأقل بالفيروس منذ ظهوره.

وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.