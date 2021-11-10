.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نقص هائل في المحاقن بالعالم.. ومخاوف على التطعيمات الروتينية

  • الخط
FILE PHOTO: A nurse draws a dose of the BioNtech vaccine against coronavirus disease (COVID-19) at a vaccination centre at the Dresden Fair, in Dresden, Germany, July 29, 2021. REUTERS/Matthias Rietschel/File Photo
ممرضة في ألمانيا تجهّز حقنة من لقاح كورونا في أحد مراكز التطعيم
لقاح كورونا

نقص هائل في المحاقن بالعالم.. ومخاوف على التطعيمات الروتينية

إحدى النتائج الخطيرة للنقص في المحاقن، والذي قد يصل إلى ملياري قطعة سنة 20222، قد تكون السبب في تأخير عمليات التطعيم الروتينية ما قد يكون له تأثير على الصحة العامة "لسنوات مقبلة"

جنيف – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

حذّرت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، من احتمال حدوث نقص في المحاقن الطبية يصل إلى ملياري قطعة في العام 2022، ما يهدد بفرملة جهود التطعيم على مستوى العالم إذا لم يتحسن الإنتاج.

وهذا النقص ناتج عن حملات التطعيم ضد كورونا، إذ ازداد استخدام المحاقن أكثر بمليارات عن المعتاد في كل أنحاء العالم، هو أمر يؤثر سلباً على الإمدادات العالمية.

من أحد مراكز التطعيم ضد كورونا في موسكو
من أحد مراكز التطعيم ضد كورونا في موسكو

وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، ليزا هيدمان، إنه مع زيادة الإمدادات باللقاحات المضادة لكورونا يجب مواكبة الإمداد بالمحاقن.

وأضافت للصحافيين: "هناك قلق فعلي من احتمال وجود نقص في المحاقن المخصصة للتطعيم، ما سيؤدي بدوره إلى مشكلات خطيرة، مثل إبطاء جهود التحصين".

وحتى الآن، أعطيت أكثر من 7.25 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا على مستوى العالم، وفقاً لإحصاء أعدته وكالة "فرانس برس".

وهذا الرقم يعادل ضعف عدد عمليات التطعيم الروتينية التي تعطى سنوياً، وبالتالي استخدم ضعف عدد المحاقن.

رضيع في أوكرانيا يتلقى تطعيماته الروتينية
رضيع في أوكرانيا يتلقى تطعيماته الروتينية
عود على بدء.. الكمامة إلزامية في المدارس بفرنسا فيروس كورونا فيروس كورونا عود على بدء.. الكمامة إلزامية في المدارس بفرنسا

وأشارت هيدمان إلى أن إحدى النتائج الخطيرة للنقص في المحاقن قد تكون السبب في تأخير عمليات التطعيم الروتينية، ما قد يكون له تأثير على الصحة العامة "لسنوات مقبلة" إذا فوّت جيل من الشباب لقاحات الطفولة العادية.

كذلك، يمكن أن يؤدي النقص أيضاً إلى ممارسة غير آمنة تتمثل في إعادة استخدام المحاقن والإبر.

وحضت هيدمان البلدان على التخطيط لحاجاتها من المحاقن في وقت مبكر لتجنب حالات الاحتكار والشراء بدافع الذعر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لم تكتف بإيذاء البشر.. كورونا لوثت المحيطات بأطنان من النفايات لم تكتف بإيذاء البشر.. كورونا لوثت المحيطات بأطنان من النفايات
رئيس أبل يعترف بامتلاكه عملات مشفرة رئيس أبل يعترف بامتلاكه عملات مشفرة
الأكثر قراءة
خطف وهتك أعراض 6 فتيات.. المؤبد لطبيب مصري والبراءة لزوجته خطف وهتك أعراض 6 فتيات.. المؤبد لطبيب مصري والبراءة لزوجته
شاهد لحظة انفجار عمارة في مصر.. والسبب أسطوانة غاز شاهد لحظة انفجار عمارة في مصر.. والسبب أسطوانة غاز
شاهد والدة قاتل تحاول تهريبه.. بعد قتل شقيقين طعناً وجرح والدهما شاهد والدة قاتل تحاول تهريبه.. بعد قتل شقيقين طعناً وجرح والدهما
كيف تخسر الوزن أثناء ساعات نومك؟ إليك 5 طرق مجربة كيف تخسر الوزن أثناء ساعات نومك؟ إليك 5 طرق مجربة
اكتتاب اكتتاب "تداول".. رفع حصة الأفراد إلى 30% من الأسهم المطروحة
ليست كورونا.. مفاجأة حول سبب وفاة أحمد خليل ليست كورونا.. مفاجأة حول سبب وفاة أحمد خليل
قبل أن تذهب
اتفاق بين إسلام آباد و"طالبان باكستان" على وقف إطلاق النار
اتفاق بين إسلام آباد و"طالبان باكستان" على وقف إطلاق النار
اكتشف المزيد