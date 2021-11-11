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بموافقة أوروبية.. علاجان لفيروس كورونا بالأجسام المضادة

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فيروس كورونا

بموافقة أوروبية.. علاجان لفيروس كورونا بالأجسام المضادة

العربية.نت - وكالات

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يستمر سباق الوقت بين شركات الأدوية والأطباء والعلماء وفيروس كورونا، في محاولة للتغلب على هذا الفيروس الذي شل العالم لأشهر عدة ولا يزال يتحكم بالعديد من مجالات الحياة.

وفي جديد هذا السابق العلمي، أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر، اليوم الخميس، لاستخدام علاجين لفيروس كورونا قائمين على الأجسام المضادة، في أول موافقة تصدر عنها على هذا النوع من العلاجات.

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وأفادت الوكالة أنها وافقت على علاج طورته شركة "روش" السويسرية العملاقة للأدوية بالاشتراك مع شركة "ريجينيرون" الأميركية للتكنولوجيا الحيوية وآخر طوّرته "سيلتريون" الكورية الجنوبية.

كورونا أوروبا
كورونا أوروبا

ارتفاع الإصابات أوروبياً

تأتي الإجازة في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي زيادة جديدة في الإصابات بالمرض، وفي عدد المصابين الذين يدخلون المستشفيات رغم مستوى التطعيم العالي في العديد من الدول.

وقُدمت طلبات الموافقة على العقارين في أوائل أكتوبر/تشرين الأول وقالت وكالة الأدوية الأوروبية حينها إنها "قد تبدي رأيها في غضون شهرين". وقال متحدث باسم شركة سيلتريون إن الشركة تتوقع صدور قرار بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

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