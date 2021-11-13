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فيديو رائع لحظة بلحظة..  هكذا يخترق كورونا أجسادنا ويتغلغل

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صورة توضيحية (موقع XVIVO SCIENTIFIC ANIMATION)
صورة توضيحية (موقع XVIVO SCIENTIFIC ANIMATION)

فيديو رائع لحظة بلحظة.. هكذا يخترق كورونا أجسادنا ويتغلغل

دبي - العربية.نت

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في أول فيديو من نوعه، أظهر رسم متحرك كيف تعمل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جسمنا، وذلك عبر رسم تفصيلي دقيق عن كيفية محاربة الجهاز المناعي للأمراض بمساعدة اللقاحات.

فقد نشر مشروع صناع اللقاحات (Vaccine Makers Projects) فيديو يشرح على وجه التحديد كيفية عمل لقاحات كورونا للوقاية من المرض.

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نوعان من اللقاحات

وهناك نوعان من اللقاحات المستخدمة حالياً للحماية من الفيروس، إذ تُعرف كل من اللقاحات التي تنتجها شركة Pfizer وModerna باسم لقاحات mRNA، في حين أن إصدار Johnson and Johnson هو لقاح فيروسي ناقل.

وفي هذه الرسوم المتحركة التفصيلية الأولى، أعيد إنشاء العملية التي تقوم بها لقاحات mRNA بتدريب الخلايا على تحييد الفيروس.

كذلك، أوضح موقع XVIVO scientific animation المتعاون مع Vaccien Makers Project أن مثل العديد من الفيروسات، يستخدم فيروس كورونا بروتيناً على سطحه ليرتبط بخلايانا ويدخلها.

وقال إنه يمكن للأجسام المضادة التي تتناسب مع هذا البروتين أن تمنع الفيروس من الالتصاق، لافتاً إلى أن لقاحات mRNA تعلم جهاز المناعة لدينا لصنع هذه الأجسام المضادة.

XVIVIO SCIENTIFIC ANIMATION
XVIVIO SCIENTIFIC ANIMATION

كيف يعمل اللقاح؟

في التفاصيل، تبدأ العملية متعددة الخطوات عندما يتم إدخال mRNA، وهي مادة وراثية في أجسامنا وتلتقطه خلايا متخصصة في الجهاز المناعي.

وبمجرد دخول هذه الخلايا، يتم تكوين أجزاء من البروتين السطحي الفيروسي، وعرضها على سطحها، ثم يتم تقديمها إلى الخلايا الأخرى في العقد الليمفاوية.

XVIVIO SCIENTIFIC ANIMATION 1
XVIVIO SCIENTIFIC ANIMATION 1

إلى ذلك، تقوم هذه الخلايا الأخرى بعد ذلك بعمل أجسام مضادة تتلاءم تماماً مع البروتين السطحي للفيروس وتحفز الخلايا الأخرى على قتل الخلايا المصابة بالفيروس.

وعندما يحاول الفيروس أن يصيبنا، يكون جهاز المناعة لدينا جاهزاً، ويتعرف عليه على الفور، ويعيده ويدمره، قبل أن تتاح لنا فرصة الإصابة بالمرض.

يشار إلى أن اللقاحات ساعدت إلى حد كبير أجسامنا على إنشاء نظام دفاع داخلي خاص بها ضد كورونا.

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