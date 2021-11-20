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76.3 % من سكان الصين تلقوا جرعات كاملة من لقاح كورونا

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لقاح كورونا

76.3 % من سكان الصين تلقوا جرعات كاملة من لقاح كورونا

لجنة الصحة الوطنية بالصين: ما يصل في مجمله إلى 1.076 مليار شخص في البلاد تلقوا العدد اللازم من جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا

العربية.نت، وكالات

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قال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم السبت، إن الصين طعمت 76.3% من سكانها بشكل كامل ضد كوفيد-19 بحلول 19 نوفمبر.

وقال المتحدث باسم اللجنة في إفادة صحافية إن ما يصل في مجمله إلى 1.076 مليار شخص في البلاد تلقوا العدد اللازم من جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وحصل ما يصل في مجمله إلى 65.73 مليون شخص على جرعة لقاح منشطة.

من الصين
  • من الصين
  • من الصين
  • من الصين
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من الصين
من الصين
من الصين
من الصين
من الصين
من الصين
من الصين
من الصين

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,130,627 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

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والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً لناحية الوفيات تليها البرازيل والهند والمكسيك وروسيا.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد، وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

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