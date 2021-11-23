.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إصابة رئيس وزراء فرنسا وابنته بكورونا

  • الخط
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس

إصابة رئيس وزراء فرنسا وابنته بكورونا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت باريس مساء الاثنين أنّ رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أصيب بكوفيد-19 وتمّ بالتالي "تعديل جدول مواعيده للأيام المقبلة بما يمكّنه من متابعة أنشطته في الحجر الصحي" خلال الأيام العشرة المقبلة.

الحوثيون اعتقلوا 30 شخصاً من السفارة الأميركية في صنعاء اليمن مصادر للعربية الحوثيون اعتقلوا 30 شخصاً من السفارة الأميركية في صنعاء

من جهتها، قالت رئاسة الحكومة الفرنسية لوكالة فرانس برس إنّ رئيس الوزراء تبلّغ عصر الاثنين بأنّ الفحوص أظهرت إصابة إحدى بناته بكوفيد-19 فسارع "على الفور للخضوع لفحص البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) وقد جاءت نتيجته إيجابية".

وكان كاستيكس زار صباح الاثنين بروكسل حيث التقى نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو الذي أعلن لاحقا أنه سيلزم حجراً صحياً على غرار ما سيفعل أيضاً أربعة من وزرائه.

وتلقّى رئيس الوزراء الفرنسي (56 عاماً) جرعتين لقاحيّتين مضادّتين لفيروس كورونا في الربيع، وقد سبق له أن خالط مصابين بكوفيد-19 ثلاث مرات من دون أن يصاب.

وأصيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكوفيد-19 في كانون الأول/ديسمبر 2020، كما أصيب عدد من الوزراء الفرنسيين بالفيروس على غرار وزيري الاقتصاد برونو لومير والثقافة روزلين باشلو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
شركة ناشئة حولت 200 دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار في بضع سنوات شركة ناشئة حولت 200 دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار في بضع سنوات
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
رمضان بورطة جديدة..مواطن مصري عن النمبر1: رمضان بورطة جديدة..مواطن مصري عن النمبر1: "دمّر حياتي"
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد