"إحساس زائف بالأمان".. يعيد أوروبا بؤرة جديدة لكورونا

الناس تقع ضحية شعورها الزائف بالأمان.. هذا ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء مشيرة الى أن لقاحات كوفيد تقلل بنحو 40 بالمئة انتقال المتحورة دلتا المهيمنة الآن في العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن أوروبا عادت لتكون بؤرة تفشي جائحة كوفيد-19 وسط "إحساس زائف بالأمان" بشأن الحماية التي تقدمها اللقاحات.

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وحذر مسؤولون في المنظمة من أن فيروس كورونا قد يواصل الانتشار مع عودة المجتمعات قبيل نهاية العام للاختلاط الاجتماعي والتنقل الذي كان معتادا قبل الجائحة.

وأشار تيدروس في مؤتمر صحفي إلى أن أكثر من 60 بالمئة من كل الحالات المسجلة عالميا للوفيات من كوفيد-19 في الأسبوع الماضي كانت في أوروبا. وقال "في العديد من الدول والمجتمعات، نحن قلقون من الإحساس الزائف بالأمان من أن اللقاحات قضت على الجائحة، ومن أن الذين تلقوها لا يحتاجون لاتخاذ إي إجراءات احترازية أخرى".

وشدد مسؤولو منظمة الصحة العالمية على أن التطعيم واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي تظل جميعها ضرورية لوقف العدوى.

دلتا يهيمن

وقال مايك رايان مدير الطوارئ في المنظمة "عدنا لمعدلات ما قبل الجائحة فيما يتعلق بالاختلاط الاجتماعي (في أوروبا)... حتى وسط زيادة قوية في حالات الإصابة وحتى مع تعرض الأنظمة الصحية في بعض تلك الدول لضغوط هائلة". وتابع قائلا "والواقع أن الفيروس سيواصل الانتشار بكثافة في تلك الأجواء".

وعبر تيدروس عن أمله في إمكان التوصل إلى إجماع في اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل للإعفاء من حقوق الملكية الفكرية للقاحات الوقاية من كوفيد-19 وهو ما تؤيده بالفعل أكثر من مئة دولة.

وأصبح متحور دلتا الذي ينتشر بشكل أسرع هو المهيمن الآن بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، بعدما ازاح جميع المتحورات الأخرى والسلالة الأصلية.

ومن بين 845 ألف سلالة تم تحميلها على مبادرة "غيسيد" العلمية، وهي قاعدة بيانات مفتوحة لسلالات فيروسات الانفلونزا وكوفيد، مع عينات تم جمعها في آخر 60 يوما، فإن 99,8 بالمائة منها تعود الى سلالة دلتا، وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية الأسبوعي عن الأوبئة.