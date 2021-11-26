العالم يتأهب.. سلالة كورونا الجديدة "الأهم على الإطلاق"

بعد تعليقها الرحلات القادمة من جنوب إفريقيا، إثر ظهور متحور جديد من فيروس كورونا، أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة، أن العلماء يعتبرون المتغير الأحدث المكتشف من الفيروس أهم تحور على الإطلاق، منبهة إلى ضرورة معرفة ما إذا كان مقاوما للقاحات.

وأوضحت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن السلالة المتحورة التي أطلق عليها اسم بي 1.1.529 تحتوي على "بروتين سبايك"، الذي يشكل النتوءات الشوكية الموجودة على سطح كورونا، يختلف تماما عن البروتين الموجود في الفيروس الأصلي الذي صنعت لقاحات كوفيد-19 على أساسه.





فيما دافع وزير النقل جرانت شابس عن قرار حظر رحلات الطيران من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني، وقال إن الدرس المستفاد من جائحة كوفيد-19 هو أن التحرك المبكر أمر أساسي.

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كما ذكر في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية، أن المتغير الجديد " أهم تحور على الإطلاق يواجهه العلماء في أبحاثهم حتى الآن".

يذكر أن هذه السلالة ظهرت أيضا في بوتسوانا وهونغ كونغ، لكن وكالة الأمن الصحي قالت إنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بهذه السلالة في بريطانيا.

5 إصابات في إسرائيل

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، أنها اكتشفت أول حالة إصابة بالمتحور في البلاد لمسافر عاد من دولة مالاوي. وأضافت في بيان، الجمعة، أنه تم وضع المسافر وحالتين مشتبه بهما في العزل. و أشارت إلى أن الثلاثة تم تطعيمهم لكنها تدرس حاليا حالة التطعيم الدقيقة الخاصة بهم.

فيما أعلن لاحقا رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، الكشف عن 5 إصابات جديدة.

وكانت إسرائيل التي لا تزال تعاني من موجة انتشار متحور دلتا، أعلنت في وقت متأخر أمس الخميس، تعليق الرحلات الجوية الآتية من جنوب إفريقيا وست دول أخرى في القارة السمراء.

العالم يتأهب

بدورها، أعلنت دول أوروبية منع الرحلات الجوية الآتية من دول تقع في جنوب القارة الإفريقية. فقد أعلن وزير الصحة الألماني المنتهية ولايته ينس سبان الجمعة، أن بلاده ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا. وأوضح الوزير أن القرار الذي سيطبق اعتبارا من مساء الجمعة سيشمل جنوب إفريقيا "وعلى الأرجح دولا مجاورة" لها.

فيما سيُسمح فقط للمواطنين الألمان بالعودة إلى البلاد، مع وضعهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوما حتى لو كانوا ملقحين.

كذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق الرحلات الآتية من جنوب القارة الإفريقية إلى دول الاتحاد.

إلى ذلك، أعلنت إيطاليا وسنغافورة تعليق السفر من عدة دول إفريقية.

في حين تأهبت كل من هولندا وبلجيكا من أجل إعادة فرض قيود ملزمة، لمنع انتشار الوباء مجددا.

وكانت لندن حظرت أمس كل الرحلات الجوية الآتية من ست دول هي جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا، اعتباراً من ظهر اليوم الجمعة.

يذكر أنه تم اكتشاف المتحور الجديد في جنوب إفريقيا، بعد أن أعلن العلماء في البلاد أنه يشكل مصدر قلق بسبب ارتفاع عدد الطفرات فيه وانتشاره السريع بين الشباب في خاوتينغ، المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان في جنوب إفريقيا.