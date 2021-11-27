أوكسفورد: نحتاج شهرين لتأكيد فعالية اللقاحات ضد أوميكرون

في وقت خلق المتحور الجديد لكورونا تخوفات كبيرة في الأوساط العلمية وأثار قلقاً في العالم أجمع، أكد أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أوكسفورد، أحمد سالمان، أنه خلال أيام ستظهر نتائج معملية أولية حول "أوميكرون".

وقال سلمان لـ"العربية"، السبت: "نحتاج إلى شهرين للتأكد من فعالية اللقاحات ضد المتحور الجديد".

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كما شدد على أن "اللقاحات ستبقى الأساس في مكافحة فيروس كورونا".

بريطانيا وهولندا

يذكر أنه في وقت سابق، السبت، أكدت بريطانيا تسجيل أول إصابتين على أراضيها بالمتحور "أوميكرون"، مشيرة إلى أن الحالتين رصدتا لدى شخصين قدما من جنوب القارة الإفريقية.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، في بيان: "تحركنا سريعاً والشخصان المعنيان في عزلة ذاتية، فيما يجري تعقب المخالطين".

من جهتها أعلنت السلطات الصحية في هولندا، السبت، عن 61 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 بين مسافرين قدموا على متن رحلتين من جنوب إفريقيا، مع إجراء المزيد من الفحوص لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالمتحور "أوميكرون".

ألمانيا والتشيك

كذلك أعلنت سلطات ولاية هيسن غرب ألمانيا السبت الاشتباه بأول إصابة بالمتحور أوميكرون في البلاد لدى شخص عاد مؤخراً من جنوب إفريقيا.

وفي جمهورية التشيك، قال رئيس الوزراء، أندريه بابيس، السبت، إن مختبراً محلياً يجري تحليلاً لعينة أخذت من امرأة سافرت إلى ناميبيا وثبتت إصابتها بكوفيد-19 عند عودتها.

بلجيكا هونغ كونغ وإسرائيل

كما رصدت إصابة واحدة بالمتحور الجديد الذي صنفته منظمة الصحة العالمية الجمعة على أنه "مقلق"، في بلجيكا لدى شابة وصلت في 11 نوفمبر من مصر مروراً بتركيا وخضعت لاختبار في 22 منه، وفقاً للسلطات.

كذلك سجلت إصابة واحدة بأوميكرون في هونغ كونغ واثنتان في إسرائيل لدى شخصين عائدين من ملاوي وبوتسوانا.

"خطر متزايد للإصابة مجدداً"

وبحسب مجموعة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، تشير البيانات الأولية حول هذا المتحور الجديد إلى أنه يمثل "خطراً متزايداً للإصابة مجدداً"، مقارنة بالمتحورات الأخرى بما فيها دلتا، المنتشر على نطاق واسع والشديد العدوى.

ولم يسبق لأي متحور جديد أن أثار هذا القدر من القلق حول العالم، منذ ظهور دلتا.