.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوكسفورد: نحتاج شهرين لتأكيد فعالية اللقاحات ضد أوميكرون

  • الخط
(تعبيرية)
خاص

أوكسفورد: نحتاج شهرين لتأكيد فعالية اللقاحات ضد أوميكرون

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في وقت خلق المتحور الجديد لكورونا تخوفات كبيرة في الأوساط العلمية وأثار قلقاً في العالم أجمع، أكد أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أوكسفورد، أحمد سالمان، أنه خلال أيام ستظهر نتائج معملية أولية حول "أوميكرون".

وقال سلمان لـ"العربية"، السبت: "نحتاج إلى شهرين للتأكد من فعالية اللقاحات ضد المتحور الجديد".

كل ما تود أن تعرفه عن أوميكرون.. ضيف كورونا المستجد فيروس كورونا كل ما تود أن تعرفه عن أوميكرون.. ضيف كورونا المستجد

كما شدد على أن "اللقاحات ستبقى الأساس في مكافحة فيروس كورونا".

بريطانيا وهولندا

يذكر أنه في وقت سابق، السبت، أكدت بريطانيا تسجيل أول إصابتين على أراضيها بالمتحور "أوميكرون"، مشيرة إلى أن الحالتين رصدتا لدى شخصين قدما من جنوب القارة الإفريقية.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، في بيان: "تحركنا سريعاً والشخصان المعنيان في عزلة ذاتية، فيما يجري تعقب المخالطين".

(تعبيرية)
(تعبيرية)

من جهتها أعلنت السلطات الصحية في هولندا، السبت، عن 61 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 بين مسافرين قدموا على متن رحلتين من جنوب إفريقيا، مع إجراء المزيد من الفحوص لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالمتحور "أوميكرون".

ألمانيا والتشيك

كذلك أعلنت سلطات ولاية هيسن غرب ألمانيا السبت الاشتباه بأول إصابة بالمتحور أوميكرون في البلاد لدى شخص عاد مؤخراً من جنوب إفريقيا.

وفي جمهورية التشيك، قال رئيس الوزراء، أندريه بابيس، السبت، إن مختبراً محلياً يجري تحليلاً لعينة أخذت من امرأة سافرت إلى ناميبيا وثبتت إصابتها بكوفيد-19 عند عودتها.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

بلجيكا هونغ كونغ وإسرائيل

كما رصدت إصابة واحدة بالمتحور الجديد الذي صنفته منظمة الصحة العالمية الجمعة على أنه "مقلق"، في بلجيكا لدى شابة وصلت في 11 نوفمبر من مصر مروراً بتركيا وخضعت لاختبار في 22 منه، وفقاً للسلطات.

كذلك سجلت إصابة واحدة بأوميكرون في هونغ كونغ واثنتان في إسرائيل لدى شخصين عائدين من ملاوي وبوتسوانا.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

"خطر متزايد للإصابة مجدداً"

وبحسب مجموعة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، تشير البيانات الأولية حول هذا المتحور الجديد إلى أنه يمثل "خطراً متزايداً للإصابة مجدداً"، مقارنة بالمتحورات الأخرى بما فيها دلتا، المنتشر على نطاق واسع والشديد العدوى.

ولم يسبق لأي متحور جديد أن أثار هذا القدر من القلق حول العالم، منذ ظهور دلتا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟ كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟
"كل مرة بوسة".. أحمد الفيشاوي يثير الجدل ثانية
الأكثر قراءة
سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها
مصري باع ابنه على فيسبوك عارضا صورته والسعر.. مصري باع ابنه على فيسبوك عارضا صورته والسعر.. "الجوع كافر"
سعودي ذهب لعلاج ابنه في أميركا.. فعاد بطلاً للعالم سعودي ذهب لعلاج ابنه في أميركا.. فعاد بطلاً للعالم
بعد صور بعد صور "حفل زفافه الثاني".. بيغ رامي يخرج عن صمته
بلجيكية عادت من مصر وأصيبت بـ بلجيكية عادت من مصر وأصيبت بـ"أوميكرون".. أين التقطته؟
ذعر في مصر.. شاهد أكياس دماء ونفايات طبية بالشارع العام ذعر في مصر.. شاهد أكياس دماء ونفايات طبية بالشارع العام
قبل أن تذهب
لماذا تعتبر فرنسا رسالة جونسون إلى ماكرون تشكل خيبةَ أمل؟
لماذا تعتبر فرنسا رسالة جونسون إلى ماكرون تشكل خيبةَ أمل؟
اكتشف المزيد