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أوميكرون يتمدد بأوروبا.. إصابات في إيطاليا وألمانيا وهولندا

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كورونا جديدة

أوميكرون يتمدد بأوروبا.. إصابات في إيطاليا وألمانيا وهولندا

دبي - العربية.نت

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بعد تسجيل حالتين في بريطانيا، رصدت إصابة أولى بمتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا في إيطاليا، على ما أعلن مساء السبت المعهد الأعلى للصحة التابع للحكومة الإيطالية.

وأوضح المعهد في بيان "العينة الإيجابية أخذت من مريض أتى من موزمبيق. المريض وأفراد عائلته في وضع صحي جيد".

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إصابتان في ألمانيا

كما أكدت ألمانيا تسجيل أول إصابتين على أراضيها بأوميكرون تتعلقان بشخصين وصلا من جنوب إفريقيا إلى مطار ميونيخ (جنوباً) على ما ذكرت السلطات المحلية.

وقالت وزارة الصحة في مقاطعة بافاريا في جنوب ألمانيا في بيان "تم في بافاريا تأكيد إصابتين مشبوهتين بالمتحور أوميكرون الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه مقلق".

إصابات في هولندا لقادمين من جنوب إفريقيا

فيما قالت السلطات الصحية في هولندا اليوم السبت إن بعض حالات الإصابة بكوفيد-19 التي اكتشفت بين مجموعة من الركاب القادمين من جنوب إفريقيا هي على الأرجح من سلالة أوميكرون.

وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا في بيان "تم رصد السلالة أوميكرون بين عدد من الأشخاص الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس". وقال متحدث باسم المعهد إن "من شبه المؤكد" أن الحالات تعود للسلالة الجديدة لكن لابد من إجراء المزيد من الفحوص.

وكانت بلجيكا أعلنت تسجيل حالات بالمتحور الجديد، في حين كشفت هولندا أنها رصدت 61 مصاباً بالفيروس بين مسافرين على رحلة أتت من جنوب إفريقيا.

الخطر مرتفع جدا

بدوره، حذر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (إي سي دي سي) من أن خطر انتشار المتحوّر في أوروبا "مرتفع إلى مرتفع جدّاً".

وفي تقرير لتقييم المخاطر، قال المركز المذكور مساء أمس، إن "المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحوّر سارس-كوف-2 أوميكرون في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصاديّة الأوروبية، تم تقييمه على أنّه مرتفع إلى مرتفع جداً.

يشار إلى أن المتحور الذي وصفه عدد من العلماء بالمقلق، اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا، ورجح الخبراء هناك أنه قد يكون أكثر خطورة أو عدوى، على الرغم من أن وزير الصحة عاد اليوم وأعلن أنه لا داعي للهلع، وأن لا إثبات علميا حتى الآن على خطورة السلالة الجديدة.

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