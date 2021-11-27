طائرة موبوءة.. 61 إصابة لمسافرين أتوا من جنوب إفريقيا

بينما يستمر القلق الدولي من متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، ذكرت السلطات الصحية في هولندا أنها رصدت 61 مصاباً بالفيروس بين مسافرين على رحلة أتت من جنوب إفريقيا.

ووصل المسافرون إلى أمستردام على متن رحلتين قادمتين من جنوب إفريقيا أمس الجمعة، وسط مخاوف أن بينهم من يحمل المتحور الجديد.

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كما، أضافت السلطات أنها بدأت اليوم السبت، إجراء المزيد من الفحوصات لمعرفة إن كان من بينهم مصابون بالمتحور الجديد.

مخاوف من أوميكرون

ووصل قرابة 600 مسافر إلى مطار سخيبول في أمستردام على متن رحلتين أمس الجمعة، ثم خضعوا لفحوصات على مدى ساعات بسبب مخاوف متعلقة بسلالة الفيروس الجديدة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الهولندية في وقت مبكر اليوم أن الفحوص أثبتت إصابة 61 مسافراً بفيروس كورونا.

وأوقفت الحكومة الهولندية جميع رحلات الطيران من جنوب القارة الإفريقية أمس الجمعة.

حجر صحي

كما، قرر وزير الصحة هوجو دي يونغ إخضاع المسافرين الذين كانوا في الطريق بالفعل إلى هولندا لفحوصات وحجر صحي عند الوصول.

يشار إلى أنه مع ظهور المتحور الجديد في جنوب إفريقيا، بدأت الحدود تغلق على بعض بلدان القارة السمراء.

وقررت دول عربية وأوروبية عدة أمس الجمعة، تعليق الرحلات الجوية من هناك، بينما فرضت بلدان أخرى بينها اليابان حجرا صحيا.