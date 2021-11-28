.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأردن يعلن حربه على كورونا أوميكرون.. ويشدد الإجراءات

  • الخط
مطار عمان مطار الملكة علياء الأردن
مطار عمان مطار الملكة علياء الأردن - أرشيفية
فيروس كورونا

الأردن يعلن حربه على كورونا أوميكرون.. ويشدد الإجراءات

الصحة الأردنية: العالم بحاجة الآن لمعرفة ما إذا كانت التطعيمات قادرة على مواجهة المتحور أم لا

عمّان – محمد الطراونة

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت السلطات الأردنية عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة وصول المتحورات إلى الأردن وتحديداً المتحور أوميكرون، من خلال وضع مجموعة من القيود على كل من أقام في دول (جنوب أفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، اسواتيني، بتسوانا) خلال ١٤ يوما التي تسبق سفرهم للمملكة.

إجراءات السفر

وقالت عمليات خلية الأزمة/المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إنه فيما يتعلق بالأردنيين وعائلاتهم (أزواج / زوجات / أطفال)، يسمح بسفرهم للمملكة من خلال مطار الملكة علياء الدولي فقط من خلال التسجيل على منصة www.gateway2jordan.gov.jo، بشرط حيازة فحص PCR سلبي خلال ٧٢ ساعة التي تسبق السفر للمملكة، يستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة، وإجراء فحص PCR في مطار الملكة علياء الدولي حال الوصول، يستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة إلى التوقيع على تعهد الحجر المؤسسي لدى موظف الكاونتر في مطار المغادرة، والدفع المسبق قبل السفر لقيمة الحجر المؤسسي في فندق مطار الملكة علياء الدولي لمدة ١٤ يوما.

وأعلنت إدارة الأزمات أنه لن يسمح لغير الأردنيين بالسفر باتجاه المملكة في حال مكثوا في إحدى الدول أعلاه خلال ١٤ يوما التي تسبق سفرهم للمملكة.

وأكدت إدارة الأزمات أن المسافر سيتحمل المسؤولية القانونية في حال قدم معلومات مضللة أو مغلوطة، فضلاً عن غرامة مالية قيمتها ١٠ آلاف دينار.

الأردن يراقب التطورات

وقال أمين عام وزارة الصحـة لشـؤون الأوبئـة الـدكتـور عـادل البلبيسي، إن العالم بحاجة إلى نحو أسبوعين لمعرفة التفاصيل الأوسع عن متحور كورونا الجديد "أميكرون". وأضاف البلبيسي، أن العالم بحاجة الآن لمعرفة ما إذا كانت المطاعيم قادرة على مواجهة المتحور "أميكرون" أم لا، ومدى سرعة انتشاره، وشدة الأعراض الناتجة عنه.

وأكد البلبيسي، أن فحص PCR قادر على اكتشاف متحور كورونا الجديد "أوميكرون". وأشار إلى أن الأردن ليس لديه أي طيران مباشر مع جنوب إفريقيا، التي شهدت انتشاراً للمتحور الجديد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب
جربه الآن.. أفضل حساء يمكن تناوله للتخلص من الوزن الزائد جربه الآن.. أفضل حساء يمكن تناوله للتخلص من الوزن الزائد
الأكثر قراءة
كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟ كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟
سعودي ذهب لعلاج ابنه في أميركا.. فعاد بطلاً للعالم سعودي ذهب لعلاج ابنه في أميركا.. فعاد بطلاً للعالم
سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها
مصري باع ابنه على فيسبوك عارضا صورته والسعر.. مصري باع ابنه على فيسبوك عارضا صورته والسعر.. "الجوع كافر"
بعد صور بعد صور "حفل زفافه الثاني".. بيغ رامي يخرج عن صمته
بلجيكية عادت من مصر وأصيبت بـ بلجيكية عادت من مصر وأصيبت بـ"أوميكرون".. أين التقطته؟
قبل أن تذهب
لماذا تعتبر فرنسا رسالة جونسون إلى ماكرون تشكل خيبةَ أمل؟
لماذا تعتبر فرنسا رسالة جونسون إلى ماكرون تشكل خيبةَ أمل؟
اكتشف المزيد