الأردن يعلن حربه على كورونا أوميكرون.. ويشدد الإجراءات

أعلنت السلطات الأردنية عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة وصول المتحورات إلى الأردن وتحديداً المتحور أوميكرون، من خلال وضع مجموعة من القيود على كل من أقام في دول (جنوب أفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، اسواتيني، بتسوانا) خلال ١٤ يوما التي تسبق سفرهم للمملكة.

إجراءات السفر

وقالت عمليات خلية الأزمة/المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إنه فيما يتعلق بالأردنيين وعائلاتهم (أزواج / زوجات / أطفال)، يسمح بسفرهم للمملكة من خلال مطار الملكة علياء الدولي فقط من خلال التسجيل على منصة www.gateway2jordan.gov.jo، بشرط حيازة فحص PCR سلبي خلال ٧٢ ساعة التي تسبق السفر للمملكة، يستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة، وإجراء فحص PCR في مطار الملكة علياء الدولي حال الوصول، يستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة إلى التوقيع على تعهد الحجر المؤسسي لدى موظف الكاونتر في مطار المغادرة، والدفع المسبق قبل السفر لقيمة الحجر المؤسسي في فندق مطار الملكة علياء الدولي لمدة ١٤ يوما.

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وأعلنت إدارة الأزمات أنه لن يسمح لغير الأردنيين بالسفر باتجاه المملكة في حال مكثوا في إحدى الدول أعلاه خلال ١٤ يوما التي تسبق سفرهم للمملكة.

وأكدت إدارة الأزمات أن المسافر سيتحمل المسؤولية القانونية في حال قدم معلومات مضللة أو مغلوطة، فضلاً عن غرامة مالية قيمتها ١٠ آلاف دينار.

الأردن يراقب التطورات

وقال أمين عام وزارة الصحـة لشـؤون الأوبئـة الـدكتـور عـادل البلبيسي، إن العالم بحاجة إلى نحو أسبوعين لمعرفة التفاصيل الأوسع عن متحور كورونا الجديد "أميكرون". وأضاف البلبيسي، أن العالم بحاجة الآن لمعرفة ما إذا كانت المطاعيم قادرة على مواجهة المتحور "أميكرون" أم لا، ومدى سرعة انتشاره، وشدة الأعراض الناتجة عنه.

وأكد البلبيسي، أن فحص PCR قادر على اكتشاف متحور كورونا الجديد "أوميكرون". وأشار إلى أن الأردن ليس لديه أي طيران مباشر مع جنوب إفريقيا، التي شهدت انتشاراً للمتحور الجديد.