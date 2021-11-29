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فاوتشي: بايدن لن يغلق البلاد وسيحث على التطعيم

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أنتوني فاوتشي (أرشيفية من فرانس برس)
فيروس كورونا

فاوتشي: بايدن لن يغلق البلاد وسيحث على التطعيم

يمثل المتحور الجديد أحدث اختبار لجهود بايدن لاحتواء الوباء وتخفيف آثاره على الاقتصاد

واشنطن - بندر الدوشي

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قال كبير مستشاري بايدن الطبيين إن الرئيس جو بايدن سيحث الأميركيين على التطعيم، بما في ذلك أخذ اللقاحات المعززة بينما سيسعى إلى تهدئة المخاوف في كلمة له يوم الاثنين بشأن متغير COVID-19 الجديد، لكنه لن يدفع على الفور لمزيد من القيود لوقف انتشاره.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد والمستشار البارز في ملف كورورنا COVID-19 يوم الاثنين، إنه لم يتم حتى الآن تحديد أي حالات للمتغير في الولايات المتحدة، ولكن كان من "الحتمي" أنه سيصل إلى البلد.

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وفي حديثه لقناة "ABC" الأميركية، قال فاوتشي إن العلماء يأملون في معرفة مدى جودة لقاحات كورونا COVID-19 الحالية في الحماية من المتحور ومدى خطورته مقارنة بالسلالات السابقة.
وقال فاوتشي "نحن لا نعرف حقًا"، واصفًا التكهنات بأنها "سابقة لأوانها".

ويمثل المتحور الجديد أحدث اختبار لجهود بايدن لاحتواء الوباء وتخفيف آثاره على الاقتصاد وإعادة الإحساس بالحياة الطبيعية إلى الولايات المتحدة خلال موسم العطلات.

ومن المتوقع أن يلقي بايدن كلمة اليوم الاثنين عن الحاجة الملحة للتطعيم ضد COVID-19 للحماية من المتحورات خاصة أن ما يقرب من 80 مليون أميركي، تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات، وما فوق لم يتلقوا أي تطعيمات بعد.

لكن من غير المتوقع أن يعلن بايدن عن أي قيود جديدة متعلقة بالفيروس بعد تحركه الأسبوع الماضي لتقييده السفر من جنوب إفريقيا وسبع دول أخرى في المنطقة اعتبارًا من يوم الاثنين.

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