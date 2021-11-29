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هولندا.. زوجان مصابان بكورونا حاولا الفرار إلى إسبانيا على طائرة 

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schiphol airport مطار سخيبول
مطار سخيبول الذي شهد الواقعة
فيروس كورونا

هولندا.. زوجان مصابان بكورونا حاولا الفرار إلى إسبانيا على طائرة

سلطة الأمن الملكي الهولندية أنزلت الزوجين من الطائرة وسلمتهما للسلطة الصحية المحلية مرة أخرى

لاهاي (هولندا) - أسوشييتد برس

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ألقى الجيش الهولندي القبض على زوج وزوجته، الأحد، تركا فندقا كانا يخضعان للحجر الصحي فيه، بعد ثبوت إصابتهما بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا واستقلالهما طائرة. ونقل الإعلام المحلي أن الزوجين كانا يحاولان العودة إلى وطنهما إسبانيا.

وصرحت متحدثة باسم سلطة الأمن المحلية التي تغطي مطار سخيبول في أمستردام، الاثنين، بأن التحقيق يجري فيما إذا كان الاثنان قد ارتكبا جريمة، وما إذا كان يجب أن يُحاكما قضائيا.

وقالت بيترا فابر: "الحجر ليس إلزاميا، ونفترض أن الناس ستتصرف بشكل مسؤول. لكن هناك زوجان أرادا العودة إلى الوطن وحاولا استقلال الطائرة. وأنزلتهما سلطة الأمن الملكي من الطائرة وسلمتهما للسلطة الصحية المحلية مرة أخرى".

وعندما سمعت السلطات عن مغادرة الاثنين للفندق، سرعان ما وقعت رئيسة سلطة الأمن المحلي ماريان شورمانز أمر عزل، يمكن الشرطة الملكية من احتجازهما.

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وتابعت فابر: "هذان الشخصان الآن في عزل إجباري، ولم يعودا تابعين لبلديتنا، وإنما يقبعان في مستشفى في منطقة أخرى داخل هولندا".

وتماشيا مع لوائح الخصوصية، رفضت السلطات الإفصاح عن مزيد من التفاصيل عن الاثنين، أو ما إذا كان قد ثبتت إصابتهما بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا.

إجمالا، وصل 624 شخصا إلى مطار سخيبول في أمستردام، الجمعة، على متن رحلتي طيران من جنوب إفريقيا. وأظهرت الفحوص أن 61 منهم مصابون بوباء كوفيد-19، وكشفت عينات الفحص حتى الآن أن 13 من المصابين يحملون المتحور الجديد.

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