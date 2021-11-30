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الصحة العالمية: كورونا أوميكرون "مختلف" ويمثل تهديدا خطيرا

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Syringes in front of the word Omicron in an illustrative photo. (Reuters)
(تعبيرية)
فيروس كورونا

الصحة العالمية: كورونا أوميكرون "مختلف" ويمثل تهديدا خطيرا

العنصر الوحيد المطمئن حتى الآن هو عدم الإبلاغ عن "وفيات مرتبطة" بهذا المتحور الجديد

العربية.نت

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التهديد الذي يشكّله متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا "مرتفع للغاية"، بناءً على أدلة مبكرة، وقد يؤدي إلى طفرات مفاجئة مصحوبة بـ"عواقب وخيمة".

وقالت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة، في مذكرة فنية موجهة إلى الدول الأعضاء إن "هناك غموضاً كبيراً" لا يزال يحيط بالمتحور الجديد الذي اكتُشف لأول مرة في جنوب إفريقيا.

كما وصفت المذكرة احتمال انتشار متحور أوميكرون بشكل أوسع حول العالم بأنه "مرتفع".

وينتشر هذا المتحور الآن في عدة دول، من إفريقيا إلى المحيط الهادئ، مروراً بكندا إلى إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وغيرها.

مسافرة تخضع لفحص كورونا في مطار جوهانسبورغ في جنوب افريقيا حيث تم رصد أوميكرون أولاً
مسافرة تخضع لفحص كورونا في مطار جوهانسبورغ في جنوب افريقيا حيث تم رصد أوميكرون أولاً

ولم يسبق أبداً أن تسببت إحدى متحورات فيروس كورونا بهذا المستوى من الهلع، منذ ظهور دلتا الذي كان شديد العدوى.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أن "إمكانية انتشار أوميكرون عالمياً مرتفعة"، مع الإقرار بوجود الكثير من نقاط الاستفهام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أوميكرون "متحور مختلف بدرجة كبيرة يحتوي على عدد مرتفع من النسخ.. بعضها مقلق وقد يكون مرتبطاً باحتمال إفلاته من الجهاز المناعي وزيادة انتقال العدوى".

والعنصر الوحيد المطمئن حتى الآن هو عدم الإبلاغ عن "وفيات مرتبطة" بهذا المتحور.

أما بالنسبة لمصنعي اللقاحات، فقد أعربت كل من استرازينيكا وفايزر/بايونتيك وموديرنا ونوفافاكس عن ثقتها في قدرتها على مكافحة هذا المتحور.

من حملة التطعيم ضد كورونا في روسيا
من حملة التطعيم ضد كورونا في روسيا
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من جهتها، أعلنت روسيا أنها تطور نسخة من لقاح سبوتنيك تستهدف على وجه التحديد المتحور أوميكرون، "في حال" لم يكن اللقاح الحالي كافياً.

في المملكة المتحدة، ستقدم جرعة ثالثة من اللقاح لكل شخص يزيد عمره عن 18 عاماً من أجل تعزيز الحماية من هذه السلالة.

من جانبه، وعد الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين إفريقيا بمليار جرعة لقاح مضاد لكورونا في شكل هبات أو دعم للإنتاج المحلي.

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