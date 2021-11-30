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بريطانيا.. فرض قيود جديدة لاحتواء متحور أوميكرون

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بريطانيا تحور كورونا
فيروس كورونا (تعبيرية)

بريطانيا.. فرض قيود جديدة لاحتواء متحور أوميكرون

إعادة فرض ارتداء الكمامة في المتاجر ووسائل النقل العام

دبي - العربية.نت

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أقر البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، قراراً يتضمن قيوداً جديدة، لاحتواء متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

ويتضمن القرار إعادة فرض ارتداء الكمامة في المتاجر ووسائل النقل العام.

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كذلك، يشمل فرض حجر صحي 10 أيام على المخالطين للمصابين بمتحور "أوميكرون".

تعزيز اللقاحات

في موازاة ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده ستعمل على تعزيز اللقاحات في كافة أنحاء المملكة المتحدة.

وأفاد جونسون بأنه سيجري نشر 4 آلاف جندي للمساعدة في عمليات التطعيم ضد كورونا، موضحاً أنه حان الوقت لتناول الجرعة المعززة من لقاحات كورونا في بريطانيا.

وكانت حكومة جونسون أعلنت أمس الاثنين أنها توسع برنامج اللقاح المعزز، مع جرعة معززة سيتم تقديمها لجميع من تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بعد ثلاثة أشهر من تلقي الناس لقاحهم الثاني.

بوريس جونسون من مؤتمر اليوم 30-11-2021 (أ ف ب)
بوريس جونسون من مؤتمر اليوم 30-11-2021 (أ ف ب)

حتى الآن، كان الأشخاص الذين يبلغون من العمر 40 عامًا أو أكثر، والذين تم اعتبارهم معرضين للخطر سريريًا هم فقط المؤهلون للحصول على اللقاح المعزز.

ويعني التغيير في النصيحة أن حوالي 13 مليون شخص سيكونون مؤهلين للحصول على اللقاح. وحتى الآن، قدمت المملكة المتحدة حوالي 17.8 مليون جرعة لقاح معززة.

وتم تحديد حوالي 14 حالة من متحور أوميكرون في جميع أنحاء المملكة المتحدة حتى الآن، وقال جونسون، إن الإجراءات الجديدة "ستوفر لنا الوقت في مواجهة" المتحور الجديد.

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