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مكتشفة أوميكرون: المتحور الجديد أعراضه مختلفة عن دلتا

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مكتشفة أوميكرون
مكتشفة أوميكرون
حصري للعربية

مكتشفة أوميكرون: المتحور الجديد أعراضه مختلفة عن دلتا

دبي - العربية.نت

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في ظل الإغلاقات والقيود التي عادت إليها دول العالم بعد الهلع جراء اكتشاف المتحور الجديد من كورونا أوميكرون، فقد أكدت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا ومكتشفة متحور أوميكرون لـ "العربية" أن الإصابات بالمتحور أعراضها مختلفة عن سلالة دلتا وباقي التحورات، مشددة على أن غير الملقحين أكثر عرضة للإصابة.

بيانات المتحور في أجساد المصابين مختلفة

وأضافت أن أعراض الإصابة بالمتحور أوميكرون أقوى في حالة غير الملقحين، لافتة إلى أن بيانات المتحور في أجساد المصابين مختلفة.

وأشارت إلى أن "المتحور الجديد مثار قلق بالنسبة لنا"، لكن "الجرعات المعززة من اللقاح تساعد في مواجهة المتحور".

كما توقعت أن تتوافر بيانات أكثر عن أوميكرون المتحور خلال أسبوعين.

تأتي تصريحات مكتشفة أوميكرون في الوقت الذي طمأنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، سكان العالم بأنه أن لا دليل حتى الآن على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور أوميكرون من كورونا.

وصل أكثر من 24 دولة

كما أضافت أنه لا حاجة للقاح جديد من أجل مكافحة السلالة التي ظهرت الأسبوع الماضي ووصلت أكثر من 24 دولة حتى الآن، بل يمكن إجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الموجودة أصلا.

يذكر أن السلالة الجديدة من كوورنا كانت ظهرات لأول مرة منتصف الشهر الماضي (نوفمبر 2021) في جنوب إفريقيا، قبل أن تتمدد إلى دول أخرى في أوروبا وكندا والولايات المتحدة، وصولا إلى إسرائيل والسعودية والمغرب واليابان وغيرها.

ويتميز هذا المتحور الذي وصف بداية بالمقلق، والمختلف إلى درجة كبيرة، بعدد مرتفع من النسخ، بعضها مقلق وقد يكون مرتبطا باحتمال إفلاته من الجهاز المناعي وزيادة انتقال العدوى.

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