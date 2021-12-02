.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جنوب إفريقيا: اللقاح لا يزال يحمي من الأعراض الحادة لأوميكرون

  • الخط
(تعبيرية)

جنوب إفريقيا: اللقاح لا يزال يحمي من الأعراض الحادة لأوميكرون

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعدما أثار "أوميكرون" حالة فزع في العالم أجمع، أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا أن النسخة الجديدة ذات التحورات الكثيرة من فيروس كورونا أحكمت قبضتها وأصبحت هي النسخة السائدة في البلاد، بعد أقل من 4 أسابيع من اكتشافها هناك.

وأوضح المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا الأربعاء أن ملامح أوميكرون والبيانات الوبائية المبكرة تشير إلى قدرته على اختراق حصون المناعة التي يوفرها التطعيم، لكن اللقاحات المتاحة لا تزال توفر حماية من الأعراض الحادة للمرض والموت بسببه، وفق رويترز.

مكتشفة أوميكرون: المتحور الجديد أعراضه مختلفة عن دلتا فيروس كورونا حصري للعربية مكتشفة أوميكرون: المتحور الجديد أعراضه مختلفة عن دلتا

كذلك أضاف أن 74% من جميع العينات التي تم وضع التسلسل الجيني لها خلال الشهر الماضي كانت من المتحور الجديد، الذي أُعلن عنه قبل أسبوع، غير أن العينة التي تم العثور عليه فيها لأول مرة مأخوذة في يوم 8 نوفمبر في مقاطعة جوتنج، الأشد اكتظاظاً بالسكان في جنوب إفريقيا.

وتدل المؤشرات الأولية على أن أوميكرون قد يكون أشد عدوى من النسخ المتحورة السابقة.

يشار إلى أن عدد الحالات الجديدة المسجلة في جنوب إفريقيا قفز إلى المثلين من الثلاثاء إلى الأربعاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره! شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره!
تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها
الأكثر قراءة
مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا
مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون
جدل حول زوجة محمد صلاح.. لماذا تسلمت جائزته؟! جدل حول زوجة محمد صلاح.. لماذا تسلمت جائزته؟!
اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر
بالصور.. مومياء غريبة مكبلة اليدين في مقبرة تحت الأرض! بالصور.. مومياء غريبة مكبلة اليدين في مقبرة تحت الأرض!
الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن "جسر الأخوة" بين موريتانيا والسنغال؟
ماذا تعرف عن "جسر الأخوة" بين موريتانيا والسنغال؟
اكتشف المزيد