جنوب إفريقيا: اللقاح لا يزال يحمي من الأعراض الحادة لأوميكرون

بعدما أثار "أوميكرون" حالة فزع في العالم أجمع، أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا أن النسخة الجديدة ذات التحورات الكثيرة من فيروس كورونا أحكمت قبضتها وأصبحت هي النسخة السائدة في البلاد، بعد أقل من 4 أسابيع من اكتشافها هناك.

وأوضح المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا الأربعاء أن ملامح أوميكرون والبيانات الوبائية المبكرة تشير إلى قدرته على اختراق حصون المناعة التي يوفرها التطعيم، لكن اللقاحات المتاحة لا تزال توفر حماية من الأعراض الحادة للمرض والموت بسببه، وفق رويترز.

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كذلك أضاف أن 74% من جميع العينات التي تم وضع التسلسل الجيني لها خلال الشهر الماضي كانت من المتحور الجديد، الذي أُعلن عنه قبل أسبوع، غير أن العينة التي تم العثور عليه فيها لأول مرة مأخوذة في يوم 8 نوفمبر في مقاطعة جوتنج، الأشد اكتظاظاً بالسكان في جنوب إفريقيا.

وتدل المؤشرات الأولية على أن أوميكرون قد يكون أشد عدوى من النسخ المتحورة السابقة.

يشار إلى أن عدد الحالات الجديدة المسجلة في جنوب إفريقيا قفز إلى المثلين من الثلاثاء إلى الأربعاء.