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"هذا الرجل أراه أكثر من زوجتي".. فيديو ساخر لبايدن خلال مناقشة وباء كورونا

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بايدن
بايدن
فيروس كورونا

"هذا الرجل أراه أكثر من زوجتي".. فيديو ساخر لبايدن خلال مناقشة وباء كورونا

وكان بايدن يتحدث بشأن خطته الشتوية لمكافحة فيروس كورونا وسط المخاوف المتزايدة من المتحور الجديد أوميكرون

العربية.نت

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فاجأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، الحضور كاسراً جديته المعهودة، ومازح كبير مستشاريه للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي بقوله: "أرى الدكتور أنتوني فاوتشي أكثر مما أرى زوجتي".

وكان بايدن يتحدث بشأن خطته الشتوية لمكافحة فيروس كورونا، وسط المخاوف المتزايدة من المتحور الجديد أوميكرون.

وقال بايدن في الكلمة التي ألقاها في معهد الصحة الوطنية الأميركية بولاية ميريلاند إن هناك قواعد جديدة بشأن السفر الدولي؛ لكنها أقل صرامة مما يعتقد.

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