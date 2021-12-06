بعضهم لم يسافر.. ارتفاع مصابي أوميكرون في هذه الدولة

فيما يثير "أوميكرون" حالة فزع في العالم أجمع، أعلنت السلطات الصحية الدنماركية أن عدد الإصابات المؤكدة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا ارتفع الأحد إلى 183، معتبرة أن هذا الأمر "يثير القلق".

وفي آخر تعداد الجمعة، اقتصر عدد الإصابات المؤكدة في الدنمارك على 18 إضافة إلى 42 حالة غير مؤكدة، بحسب معطيات معهد "اس اس آي" العام، ما يعني أن العدد ازداد على الأقل بواقع 3 أضعاف خلال 48 ساعة.

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يشار إلى أنه قبل هذا الإعلان، أحصى المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها 182 إصابة بأوميكرون في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النروج وايسلندا.

لم يسافروا أو يخالطوا مسافرين

وتمتاز الدنمارك البالغ عدد سكانها 5,8 ملايين نسمة عن بقية الدول الأوروبية بأنها الأكثر تطوراً وسرعة على صعيد رصد الإصابات، من دون أن يعني ذلك أن الوباء يتفشى على أراضيها بسرعة أكبر.

من جهته قال مدير معهد "اس اس آي" هنريك اولوم في بيان: "نلاحظ ارتفاعاً مقلقاً في عدد الإصابات بأوميكرون في الدنمارك"، مضيفاً أن "هناك سلاسل عدوى رصدت فيها المتحور لدى أناس لم يسافروا أو يخالطوا مسافرين".

عمل "مكثف"

وأكد اولوم أن المعهد يقوم بعمل "مكثف" لتسريع وتيرة ظهور نتائج الفحوص، بحيث تتمكن المؤسسات الصحية من تعقب أثر سلاسل العدوى "في أسرع وقت ممكن". وشدد على أنه "علينا أن نستخدم الوقت الذي نكسبه لتلقيح أكبر عدد من الناس. إن مناعة مهمة تمنح مجتمعنا مزيداً من الصلابة في حال استمر تفشي أوميكرون".

وتم كشف 32 من الإصابات الـ183 المؤكدة بواسطة تقنية "دبليو جي اس" الأكثر تطوراً، فيما كشفت 151 إصابة عبر فحص "بي سي آر".

كذلك أحصى عدد كبير من الدول في الأيام الأخيرة إصابات بالمتحور أوميكرون الذي يثير القلق بالنظر إلى تحولاته غير الواضحة، رغم أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها لم تتبلغ إلى الآن حالات وفاة جراءه.

من جانبها قالت بريجيت دروز المسؤولة الصحية الدنماركية لوكالة ريتزو إنه "قبل نحو أسبوع فقط، تم رصد حالة واحدة للمرة الأولى في الدنمارك، ومذاك كان (التفشي) سريعاً".

38 سببها غداء

كما أوضحت دروز أن 38 حالة مؤكدة سببها غداء أقامته شركة لموظفيها مع اقتراب عيد الميلاد في غرب البلاد، وحضره 150 شخصاً. ورصدت بؤرة اخرى في إطار حدث مماثل في فيبورغ الواقعة أيضاً بالغرب.

إلى ذلك أفاد المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن 17 دولة في الاتحاد الأوروبي رصدت إصابة واحدة على الأقل بأوميكرون على أراضيها. والدول التي رصدت أكبر عدد من الحالات هي البرتغال (34) والنروج (19) وهولندا (18) وألمانيا (15).