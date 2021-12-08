.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لماذا يمكن للرجال نشر كورونا أكثر من النساء والأطفال؟ دراسة توضح

  • الخط
iStock-virus
تعبيرية
فيروس كورونا

لماذا يمكن للرجال نشر كورونا أكثر من النساء والأطفال؟ دراسة توضح

كشفت الدراسة أن الأماكن المغلقة والصاخبة، هي الأكثر تعرضا لمستويات عالية من انتشار فيروس كورونا

دبي - العربية نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ولاية كولورادو الأميركية، ركزت على تتبع انتشار الإصابات بفيروس كورونا، أن الرجال ينشرون جزيئات الفيروس بشكل أكثر من النساء أو الأطفال.

والدراسة، التي استمرت شهورا، تم تطويرها في الأصل في محاولة لمعرفة ما يمكن أن يفعله العاملون في الفنون المسرحية لتسهيل العودة الآمنة إلى المرحلة التي أعقبت الوباء.

وشارك أكثر من 75 شخصا مختلفا، من العاملين في الفنون المسرحية، في الدراسة التي أجريت في غرفة تستخدم لاختبار الجسيمات في الهواء. وكان المشاركون من مختلف الأعمار، وقد طلب من البعض غناء أغاني بشكل متكرر، فيما طلب من الآخرين أداء الأغاني على الآلات.

خبر سار.. بإمكانك الآن إجراء مكالمات صوت وصورة عبر "جيميل" تكنولوجيا غوغل خبر سار.. بإمكانك الآن إجراء مكالمات صوت وصورة عبر "جيميل"

وقال الأستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية، بجامعة ولاية كولومبيا، جون فولكنز، الذي أشرف على الدراسة، إن "الغناء ينبعث منه جزيئات أكثر من الحديث"، مشيرا إلى أنه "تبين لنا أن الأشخاص البالغين يميلون إلى إطلاق جزيئات أكثر من الأطفال..أما السبب الذي يجعل الرجال يميلون إلى إطلاق المزيد من الجزيئات هو أن لدى الرجل رئتين أكبر".

وأوضح فولكنز أن "حجم الصوت هو مؤشر على مقدار الطاقة التي تضعها في صندوق الصوت الخاص بك. هذه الطاقة تترجم إلى خروج المزيد من الجسيمات من الجسم، وهذه الجزئيات التي تحمل فيروس كورونا يمكن أن تصيب الأشخاص الآخرين".

وكشفت الدراسة أن الأماكن المغلقة والصاخبة، هي الأكثر تعرضا لمستويات عالية من انتشار فيروس كورونا، مثل الحانات والملاعب الرياضية المغلقة، وأماكن الحفلات الموسيقية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
الأكثر قراءة
الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف
دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين
ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات "فارغة"
وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً
وزير النقل السعودي للعربية: الطريق مع عُمان يقصر المسافة 800 كلم وزير النقل السعودي للعربية: الطريق مع عُمان يقصر المسافة 800 كلم
السفارة الأميركية بالسعودية: هجمات الحوثي على المملكة تثبت عدم رغبته بالسلام السفارة الأميركية بالسعودية: هجمات الحوثي على المملكة تثبت عدم رغبته بالسلام
قبل أن تذهب
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
اكتشف المزيد