.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

غلاف السوشي الأسود قد يكون فعالاً ضد كورونا.. هل يعقل؟

  • الخط
وجبة سوشي (آيستوك)
وجبة سوشي (آيستوك)

غلاف السوشي الأسود قد يكون فعالاً ضد كورونا.. هل يعقل؟

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ينتشر طعام السوشي الياباني الشهير في كل أنحاء العالم، إذ يحتوي على مكونات بحرية يضاف إليها الأرز ومكونات أخرى، لكن بالإضافة إلى طعمها اللذيذ قد يكون لأحد مكونات هذه الوجبة فائدة في مقاومة فيروس كورونا.

فقد كشفت مجلة Marine Drugs أن مادة "رهامان سلفات" (rhamnan sulfate) سوداء اللون والمستخدمة في تغليف السوشي تقاوم بشكل فعّال الفيروس.

الصحة العالمية تكشف.. هنا تكمن خطورة كورونا أوميكرون فيروس كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية تكشف.. هنا تكمن خطورة كورونا أوميكرون

واختبر باحثون من معهد Rensselaer Polytechnic Institute مادة Polysaccharide الموجودة في الطحالب، لاكتشاف فعاليتها في مقاومة كورونا، خصوصاً أنها أثبتت فعاليتها ضد العدوى الفيروسية لالتهاب الدماغ الياباتي.

رسم توضيحي من موقع المجلة العلمية
رسم توضيحي من موقع المجلة العلمية

تحييد الفيروس

إلى ذلك، وبعد إجراء تجارب علمية أظهرت النتائج أن كبريتات رامنان المستخرجة من مسحوق الطحالب الأحادية النيتروجين Monostroma nitidum ترتبط بشكل فعّال ببروتين فيروس كورونا وتثبط قدرته على الالتصاق والاختراق في الخلايا، وتمنع عمليات التحويل والنقل.

وجبة سوشي (آيستوك)
وجبة سوشي (آيستوك)

وفي التجارب التي أجريت على مزارع الخلايا، نجح كذلك في تحييد فيروس كاذب في المختبر، بما في ذلك متغير مع مجموعة من الطفرات المميزة لسلالة دلتا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا أدمن الأميركيون على الأفيون عقب الحرب الأهلية؟ لماذا أدمن الأميركيون على الأفيون عقب الحرب الأهلية؟
فيلم فيلم "أميرة".. غضب أفضى لوقف العرض والمخرج يرد!
الأكثر قراءة
عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع! عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع!
الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟ الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟
بونجاح يغادر المستشفى بعد فقدانه الذاكرة بونجاح يغادر المستشفى بعد فقدانه الذاكرة
قصة طبيبة سعودية ظهرت في مجلة أميركية قبل 34 عاماً قصة طبيبة سعودية ظهرت في مجلة أميركية قبل 34 عاماً
مراجعة منجم السكري في مصر تظهر أكبر احتياطيات من الذهب في 10 سنوات مراجعة منجم السكري في مصر تظهر أكبر احتياطيات من الذهب في 10 سنوات
هذا ما قدمه عماني أثناء عبوره المنفذ السعودي لموظفي الجوازات هذا ما قدمه عماني أثناء عبوره المنفذ السعودي لموظفي الجوازات
قبل أن تذهب
الأزمة الاقتصادية تجبر الطلبة والأكاديميين اليمنيين على توديع الجامعة في تعز
الأزمة الاقتصادية تجبر الطلبة والأكاديميين اليمنيين على توديع الجامعة في تعز
اكتشف المزيد