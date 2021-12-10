.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مختلفة تماما عن دلتا.. هذه ببساطة أعراض أوميكرون

  • الخط
كورونا السل تعبيرية
كورونا (تعبيرية)

مختلفة تماما عن دلتا.. هذه ببساطة أعراض أوميكرون

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من التطمينات المبدئية حول المتحور الجديد من كورونا، الذي جعل العالم يستنفر مجددا بعد أن استرخى قليلا خلال الأشهر الماضية رافعا القيود التي فرضت لفترة طويلة لمواجهة الوباء، إلا أنه لا يزال العديد من التساؤلات تطرح حول تلك السلالة.

وفي هذا السياق، أوضحت الطبيبة أنجليكا كوتزي، رئيسة الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا، أن أوميكرون مختلف تماما عن دلتا".

الصحة العالمية تكشف.. هنا تكمن خطورة كورونا أوميكرون فيروس كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية تكشف.. هنا تكمن خطورة كورونا أوميكرون

كما أكدت أن المصابين بالمتحور الذي ظهر مؤخرا في القارة الإفريقية قبل أن ينتقل إلى عدة دول، لم يعانوا من فقدان حاسة التذوق والشم، كما لم يشعروا بضيق التنفس أو بحاجة إلى الأكسجين الإضافي.

مشابه للإنفلونزا

كذلك لم يلاحظ الأطباء زيادة في معدل ضربات القلب، التي لوحظت سابقا لدى مرضى "دلتا".

إلى ذلك، أضافت أن أعراضه مشابهة لـ "البرد أو الإنفلونزا"، فالمرضى يعانون من صداع وآلام في الجسم وكذلك التهاب خفيف في الحلق، دون سعال سيئ أو سيلان في الأنف أو حتى احتقان، كما هو الحال مع عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

iStock-أوميكرون
iStock-أوميكرون

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت قبل يومين أن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور أوميكرون ربما يكون أسرع انتشاراً من دلتا، ولكنه يسبب أعراضاً أقل خطورة. إلا أنها شددت على أنه من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات مؤكدة بهذا الشأن.

فيما حذرت ماريا فان كيركهوف، رئيسة فريق كوفيد -19 الفني بالمنظمة، من أنه من السابق لأوانه تحديد شدة المرض الناجم عن المتحور الجديد، قائلة إنه لا توجد حتى الآن سوى معلومات سردية عن ذلك. وقالت: لدينا بالتأكيد معلومات من جنوب إفريقيا تفيد بأن العديد من المرضى الذين تم تحديد إصابتهم بمتحور أوميكرون لديهم أعراض متوسطة من المرض".

أتى هذا الإعلان حينها، وسط تزايد المخاوف بشأن أوميكرون الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا الشهر الماضي (نوفمبر)، ودفع بعض الدول إلى إغلاق حدودها أمام القادمين من عدة دول إفريقية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لا تنمر بعد اليوم ولا مضايقات.. تويتر يحمي المشاهير لا تنمر بعد اليوم ولا مضايقات.. تويتر يحمي المشاهير
غيتس يتوقع جديدا: بعد سنتين ستنقلب طريق العمل والاجتماعات غيتس يتوقع جديدا: بعد سنتين ستنقلب طريق العمل والاجتماعات
الأكثر قراءة
بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة
مصر.. القبض على أوكرانية ظهرت عارية في شرفة منزلها مصر.. القبض على أوكرانية ظهرت عارية في شرفة منزلها
قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية
فيديو لطفل سعودي.. يخطف القلوب بـ فيديو لطفل سعودي.. يخطف القلوب بـ "الرفيحي"!
بعد ثالث جلسة.. الحكم بإعدام سفاح الإسماعيلية في مصر بعد ثالث جلسة.. الحكم بإعدام سفاح الإسماعيلية في مصر
غرفة ملابس برشلونة بعد الخسارة.. غرفة ملابس برشلونة بعد الخسارة.. "جنازة" وصراخ وغضب
قبل أن تذهب
الأحزاب السودانية تحاول خلق مناخ مستقر بميثاق سياسى جديد.. ما أبرز بنوده؟
الأحزاب السودانية تحاول خلق مناخ مستقر بميثاق سياسى جديد.. ما أبرز بنوده؟
اكتشف المزيد