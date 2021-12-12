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دراسة جديدة.. جرعة تنشيطية من هذا اللقاح تحمي من أوميكرون

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A medical worker prepares a coronavirus disease (COVID-19) vaccine as Israel kicks off a coronavirus vaccination drive, at Tel Aviv Sourasky Medical Center (Ichilov Hospital) in Tel Aviv, Israel December 20, 2020. REUTERS/Ronen Zvulun
من حملة التطعيم بلقاح فايزر المضاد لكورونا في إسرائيل
لقاح كورونا

دراسة جديدة.. جرعة تنشيطية من هذا اللقاح تحمي من أوميكرون

من تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا منذ 5 أشهر ليس لديهم أي قدرة على تحييد المتحور الجديد

العربية.نت

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قال باحثون إسرائيليون، السبت، إنهم وجدوا أن ثلاث جرعات من لقاح فايزر وفّرت حماية كبيرة من متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وقدمت فايزر/بيونتيك قبل أيام نتائج مماثلة كانت إشارة مبكرة إلى أن جرعة تنشيطية من اللقاح ربما تكون ضرورية للحماية من العدوى بمتحور أوميكرون.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

وقارنت الدراسة، التي أجراها "مركز شيبا الطبي" و"المختبر المركزي للفيروسات" التابع لوزارة الصحة الإسرائيلية، دماء 20 شخصاً تلقوا جرعتين من اللقاح قبل خمسة أو ستة أشهر بدماء عدد مماثل من الأفراد الذين تلقوا جرعة تنشيطية قبل شهر.

وقالت جيلي ريجيف يوشاي، مديرة "وحدة الأمراض المعدية" في "مركز شيبا الطبي" للصحافيين: "من تلقوا الجرعة الثانية منذ خمسة أو ستة أشهر ليس لديهم أي قدرة على تحييد أوميكرون، في حين أن لديهم بعضاً من القدرة في مواجهة متحور دلتا".

من حملة التطعيم بلقاح فايزر المضاد لكورونا في إسرائيل
من حملة التطعيم بلقاح فايزر المضاد لكورونا في إسرائيل
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وأضافت: "النبأ السار هو أن الجرعة التنشيطية تزيد مقاومة الجسم للمتحور (أوميكرون) بنحو 100 مثل. تقدم الجرعة التنشيطية حماية كبيرة (من أوميكرون). وهي أقل من قدرة التحييد في مواجهة دلتا بنحو أربعة أمثال".

ويأتي البحث الإسرائيلي بعد دراسة من جنوب إفريقيا وجدت أن بإمكان المتحور أوميكرون أن يصيب الحاصلين على جرعتي اللقاح.

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