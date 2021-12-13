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جونسون يعلن أول حالة وفاة لمريض بريطاني أصيب بمتحور أوميكرون

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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يزور أحد مراكز التطعيم ضد كورونا
جونسون
فيروس كورونا

جونسون يعلن أول حالة وفاة لمريض بريطاني أصيب بمتحور أوميكرون

العربية.نت - وكالات، فرانس برس

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، عن أول حالة وفاة لمريض بريطاني أصيب بمتحور كورونا أوميكرون. فيما بدأت البلاد برنامجا طموحا لتعزيز اللقاحات ضدها.

وقال جونسون: "للأسف، تأكدت وفاة مريض على الأقل بالمتحور أوميكرون" بعدما حذر الأحد من موجة إصابات بها.

هذا ومن المرجح أن ينتشر المتحور أوميكرون من فيروس كورونا أكثر من نظيره دلتا، ويتسبب في أعراض أقل حدة ويجعل اللقاحات أقل فعالية، وفق ما أوردت الأحد منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن معطياتها لا تزال غير مكتملة.

وأكدت المنظمة أن المتحور أوميكرون تم رصده في 63 دولة حتى الآن، وهو ما يؤكد تصريحات مسؤوليها مؤخراً.

وذكرت أن أوميكرون يبدو أنه ينتشر بشكل أسرع من المتحور دلتا، المسؤول حالياً عن معظم الإصابات في العالم. ولم يتم رصد سرعة الانتشار هذا في جنوب إفريقيا فحسب، بل في المملكة المتحدة كذلك، حيث يسود المتحور دلتا.

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وليس بإمكان منظمة الصحة العالمية حتى الآن - بسبب نقص البيانات الكافية - معرفة ما إذا كان معدل التفشي المرتفع لدى السكان ذوي المناعة العالية يرجع إلى حقيقة أن أوميكرون "يفلت من المناعة، أو يستغل قابلية الانتقال العالية الكامنة، أو أنه مزيج من الاثنين".

وتوقعت المنظمة "أن يتفوق أوميكرون على دلتا في الأماكن التي فيها انتقال مجتمعي".

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