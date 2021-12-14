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لا أوميكرون ولا دلتا.. تحذير من متغير جديد لكورونا

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فيروس كورونا (تعبيرية - آيستوك)
فيروس كورونا (تعبيرية - آيستوك)

لا أوميكرون ولا دلتا.. تحذير من متغير جديد لكورونا

دبي - العربية.نت

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فيما لا يزال العالم يتخبط حول أوميكرون المتحور الجديد من كورونا، الذي ظهر في القارة الإفريقية، بين من يطمئن إلى أنه أقل فتكا من دلتا وبين من يحذر من أنه أكثر انتشارا بكثير ولا تمنع اللقاحات انتقاله، أطل شبح متحور آخر.

فقد حذر عدد من الخبراء من أن المتغير التالي لكورونا من المرجح أن يظهر في بابوا غينيا الجديدة، أقرب جيران أستراليا، بسبب معدلات التلقيح المنخفضة للغاية هناك.

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وقال أدريان براوس، رئيس البرامج الإنسانية الدولية في الصليب الأحمر الأسترالي، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية: نشعر بالقلق من احتمال أن تكون بابوا غينيا الجديدة هي المكان التالي الذي سيظهر فيه متغير جديد للفيروس".

كما أضاف محذرا من أنه "تم تلقيح أقل من 5% من السكان البالغين في غينيا، كما تلقى أقل من ثلث السكان في إندونيسيا اللقاح أيضا، ما يعني أن هناك دولتين على عتبة بابنا مباشرة تواجهان تحديات كبيرة بشأن توفير اللقاحات، وهذا أمر مقلق جداً".

ظهور تحورات جديدة

بدورها أوضحت ستيفاني فاكشر، عالمة الأوبئة في معهد بيرنت الأسترالي، أن هناك ارتفاعا لاحتمال ظهور تحورات جديدة، ضمن المجموعات السكانية التي لديها معدلات تلقيح منخفضة".

يذكر أن بابوا غينيا الجديدة تعاملت على مدار العام الحالي (2021) مع تفشٍ هائل لكورونا.

إلا أن العدد الرسمي للوفيات جراء الفيروس بلغ 573 حالة، مع نحو 35 ألف إصابة، وذلك لصعوبة تحديد الحجم الحقيقي لتفشي الوباء، بسبب معدلات الاختبار المنخفضة و"وصمة العار" التي تلاحق المصابين بالوباء في هذا البلد.

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