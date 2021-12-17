أميركا توصي بلقاحي "فايزر" و"مودرنا" بدلاً من "جونسون آند جونسون"

أوصت السلطات الصحّية الأميركية مساء الخميس باستخدام لقاحي "فايزر" و"مودرنا" بدلاً من "جونسون آند جونسون" في تطعيم جميع البالغين ضدّ كوفيد-19، وذلك بسبب تجلّطات دموية يُعتقد أنّ اللقاح الأحادي الجرعة مسؤول عنها.

وهذه التوصية الصادرة عن مراكز الوقاية من الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" تمثّل ضربة موجعة لشركة "جونسون آند جونسون" المتّهم لقاحها بالوقوف خلف 9 وفيات في الولايات المتحدة.

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لكنّ هذه التوصية لا تعني حظر هذا اللّقاح في الولايات المتّحدة إذ إنّه سيبقى متاحاً، وبالأخصّ للأشخاص الذين لا يمكنهم تلقّي لقاحي فايزر أو مودرنا ولاسيّما بسبب تفاعلات حساسية قد تتسبّب بها تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (آر إن ايه) التي يعتمد عليها هذان اللّقاحان.





وقالت روشيل والينسكي، مديرة "سي دي سي" في بيان إنّ "التوصية المحدّثة الصادرة اليوم تؤكّد التزام مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توفير المعلومات العلمية للمواطنين الأميركيين حال توفّرها.

وأتى هذا القرار بعيد ساعات من توجيه لجنة خبراء مستقلّين دعوة إلى السلطات الصحّية الأميركية لإصدار توصية لجميع البالغين بإعطاء الأولوية للقاحي فايزر ومودرنا على اللّقاح الأحادي الجرعة.

وخلصت لجنة الخبراء إلى هذه الدعوة بناء على بيانات جديدة أكّدت إصابة أشخاص تلقّوا لقاح جونسون آند جونسون بتجلّطات دموية.

لكنّ المسؤولة في "سي دي سي" سارة أوليفر حرصت على الإشارة إلى أنّ التوصية بإيلاء الأولوية للقاحي فايزر ومودرنا على لقاح "جي&جي" صدرت بسبب توفّر كميات كبيرة من لقاحي الحمض النووي الريبي المرسال حالياً، مشدّدة على أنّ اللّقاح الأحادي الجرعة يقلّل من مخاطر الاستشفاء لكنّه ينطوي على مخاطر صحيّة أعلى بالمقارنة مع منافسيه الثنائيي الجرعة.

وشدّدت لجنة الخبراء على وجوب أن يبقى لقاح "جي&جي" متاحاً ولا سيّما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تمنعهم من تلقّي أحد اللقاحين الآخرين أو إذا لم يتوفّر لقاح آخر بديل عنه.

ورفض الخبراء التوصية بمنع استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" بسبب التداعيات التي يمكن أن يتسبّب بها مثل هكذا موقف خارج الولايات المتحدة حيث قد تختلف إمدادات اللّقاحات.

وشدّدت أوليفر على أنّه إذا لم يتوفّر لقاح آخر، فإنّ الفوائد الناجمة عن تلقّي "جي&جي" في مواجهة كوفيد-19 تفوق بكثير مخاطر هذا اللقاح.

ولغاية نهاية أغسطس، سجّلت في الولايات المتحدة 54 حالة تجلط دموية مرتبطة بلقاح "جي&جي" من أصل أكثر من 14 مليون جرعة تم إعطاؤها.