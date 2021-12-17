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فاوتشي: مضاعفة عدد إصابات أوميكرون تستغرق 3 أيام فقط

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Dr. Anthony Fauci, Director, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, during a House Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis hearing in Washington, Sept 23, 2020. (AFP)
د. أنتوني فاوتشي
فيروس كورونا

فاوتشي: مضاعفة عدد إصابات أوميكرون تستغرق 3 أيام فقط

مدير المعهد الوطني الأميركي للأمراض المعدية شدد على أن كورونا أوميكرون سيكون المتحور المهيمن في الولايات المتحدة قريبا.. لكن حالياً لا يزال دلتا في الصدارة

العربية.نت

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أعلن مدير المعهد الوطني الأميركي للأمراض المعدية د. أنتوني فاوتشي، الجمعة، أن متحور أوميكرون هو الأكثر قابلية للانتشار من المتحورات المسجلة من فيروس كورونا.

وقال فاوتشي، خلال مؤتمر فيديو للغرقة التجارية الأميركية، نقلته وسائل الإعلام الأميركية، إن هذا هو المتحور الأكثر قابلية للانتقال من متحورات كوفيد-19 التي تعاملنا معها حتى الآن.

وأضاف أن مضاعفة عدد الإصابات بمتحور أوميكرون تستغرق 3 أيام فقط.

ورجح أن متحور أوميكرون سيكون المتحور المهيمن في الولايات المتحدة قريبا، لكن في الوقت الحالي لا يزال متحور دلتا في موقع الصدارة.

أوميكرون
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أوميكرون
أوميكرون
تعبيرية
تعبيرية

وأشار إلى أن عدد الإصابات بمتحور دلتا تراجع بعد القفزة التي سجلت في الصيف الماضي، وعاود النمو في الأسابيع الأخيرة، من ما بين 60 و70 ألف إصابة في اليوم إلى نحو 115 ألف إصابة خلال 24 ساعة.

وحسب معطيات جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا بالولايات المتحدة بلغ أكثر من 50.4 مليون إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات نحو 803 آلاف حالة، منها 2.9 مليون إصابة وأكثر من 34 ألف وفاة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

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وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن حذّر، أمس الخميس، من أنّ المتحوّر أوميكرون لفيروس كورونا "سيبدأ بالتفشّي بشكل أسرع بكثير في الولايات المتحدة"، داعياً مواطنيه لتلقّي اللقاحات المضادّة للفيروس، بما في ذلك الجرعة المعزّزة، لأنّ الشتاء سيحمل لغير الملقّحين "المرض الشديد والموت".

وقال بايدن إنّ "الحماية الحقيقية الوحيدة هي بأن تتلقّوا اللّقاح"، محذّراً من أنّ فصل الشتاء سيحمل "المرض الشديد والموت" لغير الملقّحين.

وأدلى الرئيس الأميركي بتصريحه هذا في نهاية اجتماع خصّص للبحث في جائحة كوفيد-19 واستدعى في أعقابه الصحافيين المعتمدين في البيت الأبيض من أجل "إيصال رسالة مباشرة إلى الأميركيين".

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