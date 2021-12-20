الصحة العالمية: نأمل أن ينتهي كورونا خلال عام 2022

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، عن أمله أن يكون 2022 "عام نهاية وباء كوفيد-19".

ومع اقتراب أعياد نهاية العام، قال غيبريسوس إن من الأفضل إلغاء الفعاليات "الآن والاحتفال في وقت لاحق بدلاً من الاحتفال الآن والحزن لاحقًا".

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إلى هذا، أوصى خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، العائلات والأشخاص الذين يرغبون في قضاء بعض الوقت معا خلال موسم الأعياد بأن "حدثا يتم إلغاؤه أفضل من خسارة إحدى الأرواح".

وأضاف "العام المقبل، تلتزم منظمة الصحة العالمية بذل كل ما في وسعها للقضاء على الوباء".

وكرر المدير العام للمنظمة دعوته إلى تحسين فرص الحصول على اللقاحات في البلدان المحرومة.

كما قال "إذا أردنا إنهاء الوباء في العام المقبل، يجب أن ننهي عدم المساواة (في اللقاحات) عبر ضمان تطعيم 70 بالمئة من السكان في كل بلد بحلول منتصف العام المقبل".

وذكّر بأن منظمة الصحة العالمية لا تعارض الجرعات المعززة، لكنه شدد على وجوب حصرها في الأشخاص المعرضين للخطر أو الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما.

فيما حضّ البلدان التي تقدم جرعات معززة للبالغين أو الأطفال، الذين يتمتعون بصحة جيدة على أن تشارك تلك الجرعات مع دول أخرى مع إقناع الأشخاص غير الملقحين بالإقبال على التطعيم.

وأكد "أننا نواجه شتاء قاسيا آخر، لكننا نعتقد أيضا أننا نستطيع تجاوزه عبر التضامن".