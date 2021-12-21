الصحة العالمية متفائلة: أوميكرون قد يسهم في انتصار العالم على كورونا

صرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، بأن متحور أوميكرون قد يسهم في الانتصار على وباء فيروس كورونا في العالم.

وقالت فوينوفيتش ردا على سؤال بهذا الصدد، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، إن "هذا الأمر محتمل".

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وتابعت بالقول: "نحن نأمل بأن الأمر سيكون هكذا. وحتى الآن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لأن عدد المصابين بأوميكرون غير كاف. وعلينا أن ننتظر أسبوعا أو أسبوعا ونصف الأسبوع حتى نستطيع أن نقول بالدقة".

وأشارت إلى أنه في حال الانتصار على وباء كورونا، سيتحول الفيروس إلى الأمراض الوافدة، مثل الإنفلونزا، لكن عدد الإصابات سيكون أدنى بكثير، وسيكون من الممكن محاربة هذا المرض.

وأعربت المسؤولة عن قلقها إزاء سرعة انتشار متحور أوميكرون، مشيرة إلى أن "قفزة كبيرة خلال فترة وجيزة قد تؤدي إلى شلل نظام الرعاية الصحية، إن كان عدد المصابين كبيرا للغاية".

وأعربت عن أملها بألا تكون حالات أوميكرون خطيرة مثل الإصاب بمتحور دلتا، لكن ذلك لا يعني عدم وجود حالات خطيرة على الإطلاق.

وأضافت أن نفس العلاج ونفس العقاقير التي تستخدم لعلاج الإصابات بالمتحورات الأخرى، فعالة ضد متحور أوميكرون أيضا.

وينتشر أوميكرون بسرعة، ما دفع الى فرض قيود في العديد من البلدان مثل الإغلاق في هولندا. لكن وفق منظمة الصحة العالمية، لا يزال من الصعب تقييم درجة خطورتها، إلا أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعرب، الاثنين، عن أمله أن يكون 2022 "عام نهاية وباء كوفيد-19".

ورُصد أوميكرون الذي يحمل طفرات متعددة، لأول مرة في جنوب إفريقيا وبوتسوانا في نوفمبر.