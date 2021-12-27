كورونا أوميكرون يضرب.. إلغاء رحلات وسفن عالقة وأطفال بالمستشفيات

ألقى المتحور أوميكرون بظلاله على عطلة عيد الميلاد في كل أنحاء العالم ولا سيما على المسافرين، مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية، فيما أعلن تأخير مواعيد عشرات آلاف الرحلات بين الجمعة والأحد، في واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاما في العام، مع إقرار العديد من شركات الطيران بأن الإصابات المتزايدة بأوميكرون أدت إلى نقص في عدد العاملين.

وأثر ذلك على كل أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تستمر الأضرار خلال هذا الأسبوع.

مادة اعلانية

وأدى المتحوّر أوميكرون شديد العدوى إلى ارتفاع حصيلة الإصابات الجديدة في مختلف أنحاء العالم، فيما أعادت بعض الدول فرض تدابير إغلاق وألغيت مباريات رياضية وفعاليات اجتماعية، بينما تسعى حكومات من بينها الحكومة الأميركية، إلى تعزيز اختبارات كوفيد وحملات التحصين.



تعبيرية تعبيرية

نقص في فحوص كوفيد-19

من جهته، أكد أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض لمكافحة الجائحة أن النقص في فحوص كوفيد-19 لكشف الإصابة في الولايات المتحدة سيتم حله قريبًا، في وقت تشهد البلاد زيادة في الحالات بسبب المتحور أوميكرون.

ولمناسبة أعياد نهاية السنة، شهدت الولايات المتحدة إقبالًا كبيرًا على الفحوص وخصوصا على تلك التي يتم إجراؤها في المنزل.

وقال عالم الأوبئة لشبكة "ايه بي سي" ABC: "إحدى المشكلات في الوقت الراهن هي أن (الفحوص) لن تكون متاحة للجميع قبل يناير".







إلغاء الرحلات بسبب كورونا إلغاء الرحلات بسبب كورونا إلغاء الرحلات بسبب كورونا إلغاء الرحلات بسبب كورونا

أطفال بالمستشفيات للعلاج من كوفيد-19

وسجلت سلطات الصحة في نيويورك ازدياد عدد الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى للعلاج من كوفيد-19.

وأفادت وزارة الصحة بولاية نيويورك في بيان أصدرته الجمعة أنها "تراقب عن كثب الارتفاع المتزايد في حالات استشفاء الأطفال المرتبطة بكوفيد-19".

وأضافت أن "أكبر زيادة سجلت في مدينة نيويورك حيث تضاعف عدد حالات الاستشفاء أربع مرات" بين الخامس والتاسع عشر من ديسمبر. ونصف هذه الحالات لأطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات، أي أنهم لم يبلغوا سن التطعيم بعد.



أرشيفية أرشيفية

عشرات السفن السياحية عالقة

يأتي ذلك، فيما أخضعت السلطات الأميركية الأحد للمراقبة عشرات السفن السياحية التي سجلت إصابات بكوفيد-19 خلال إبحارها في مياه البلاد، حيث أفيد عن رفض العديد من موانئ الكاريبي السماح لها بالرسو.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" CDC إن أكثر من 60 سفينة سياحية وضعت تحت المراقبة بعد "تجاوز الإصابات بكوفيد-19 التي أبلغت عنها العتبة التي تستوجب تدخلها".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post أن العديد من هذه السفن لم تتمكن من الرسو في وجهاتها المقررة بسبب رفض السلطات إعطاء أذونات لها، بالرغم أن 95% من الركاب ملقحون.

أكثر من 5.39 مليون وفاة حول العالم

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,395,400 شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

واستنادا إلى الأرقام المطلقة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي الولايات المتحدة تليها الهند ثم روسيا والمكسيك.

وبين البلدان الأكثر تضررا، تعد بيرو الدولة التي سجلت أعلى عدد وفيات نسبة إلى عدد سكانها.

وأوروبا هي المنطقة التي تسجل حاليا أعلى عدد من الوفيات في العالم بنسبة 53% من الإجمالي العالمي في الأيام السبعة الماضية، تليها منطقة الولايات المتحدة الأميركية/كندا (22%).

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً في الاعتبار ارتفاع معدل الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة المعلنة رسمياً.