جونسون يحذر: من لم يأخذ لقاح كورونا نهايته المستشفى

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء من أن الغالبية العظمى من المرضى الذين ينتهي بهم الأمر في غرف الرعاية المركزة بسبب الإصابة بكوفيد-19 لم يتلقوا الجرعة التنشيطية من اللقاحات، وحث الناس على الحصول عليها.

وقال جونسون خلال زيارة لمركز تطعيم ضد كورونا، ما زال المتحور أوميكرون يسبب مشاكل حقيقية، الحالات تزيد بالمستشفيات لكن من الواضح أنه أقل حدة من المتحور دلتا"، بحسب ما نقلته "رويترز".

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كما دعا الناس لتوخي الحرص أثناء احتفالهم ببداية السنة الجديدة بعد أن قرر عدم فرض قيود أكثر صرامة في إنجلترا للحد من انتشار الفيروس. وقال "أعتقد أن على الجميع أن يستمتعوا برأس السنة ولكن بحذر وبتعقل. اجروا الاختبارات... فكروا في غيركم وقبل كل شيء خذوا الجرعة التنشيطية".

يذكر أن بريطانيا تسجل حاليا إصابات يومية قياسية بكوفيد-19 بلغت 129471 إصابة أمس الثلاثاء مدفوعة بانتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا.

حصيلة قياسية

يأتي ذلك، فيما سجل العالم مستويات قياسية جديدة من الإصابات بكوفيد-19 خلال الأسبوع المنصرم، إذ تم إحصاء معدل يفوق 935 ألف إصابة في اليوم بين 22 و28 كانون الأول/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس بناء على أرقام رسمية.

وتستند هذه الأرقام، وهي الأعلى منذ بدء تفشي الوباء في نهاية 2019، إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد. وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.

كما أن السياسات المطبقة على صعيد فحوصات كشف الإصابة تختلف بين البلدان.

ومع تسجيل 6,550,000 إصابة خلال الأيام السبعة الماضية، أي معدل 965,863 إصابة في اليوم، يكون الفيروس ينتشر حاليا بسرعة غير مسبوقة تفوق بكثير أعلى نسبة تفشي سابقة سجلت بين 23 و29 نيسان/أبريل وبلغت 817 ألف إصابة يومية.