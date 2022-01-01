.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بداية عام جديد في ظل كورونا.. تدابير احترازية وظهور فلورونا

  • الخط
عام جديد كورونا
تعبيرية

بداية عام جديد في ظل كورونا.. تدابير احترازية وظهور فلورونا

كوفيد-19 يرخي بظلاله على احتفالات العام الجديد للسنة الثانية على التوالي.. وظهور مفاجئ لمزيج بين كورونا والإنفلونزا ولا تُعرف حدوده بعد

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

انتقل العالم إلى العام 2022 مع احتفالات كانت بغالببتها مختصرة على وقع ارتفاع كبير في الإصابات بكوفيد-19.

وفي الساعات الأخيرة من العام 2021 تجاوز العالم عتبة المليون إصابة يومية بكوفيد-19 بعد انتشار المتحور أوميكرون شديد الدعوى.

وتوفي بحسب الأرقام الرسمية أكثر من 5.4 مليون شخص منذ ظهور الفيروس للمرة الأول في الصين في ديسمبر 2019.

وباتت بريطانيا والولايات المتحدة وحتى أستراليا التي كانت بمنأى لفترة طويلة عن الجائحة، تسجل مستويات قياسية في الإصابات الجديدة.

من دبي
  • من دبي
  • من إكسبو
  • من أثينا
  • من نيويورك
4 صور
من دبي
من دبي
من إكسبو
من إكسبو
من أثينا
من أثينا
من نيويورك
من نيويورك

وأعلنت فرنسا بدورها أن أوميكرون بات مهيمناً على أراضيها. إلا أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعرب عن "تفاؤله"، متمنيا أن يكون 2022 "سنة الخروج من الوباء".

وفي نيويورك، تجمع المحتفلون في ساحة تايمز سكوير الشهيرة في وسط مانهاتن لحضور احتفالات المدينة بحلول العام الجديد بسماتها المميزة وهي العدّ التنازلي وسقوط كرة الكريستال ونثر قصاصات الورق على الميدان.

وكان رئيس بلدية المدينة بيل دي بلازيو وعد باحتفالات لكن مع نحو 15 ألف شخص فقط في ساحة تايمز سكوير، بدلا من 60 ألفا، على أن يكونوا ملقحين ويضعوا الكمامات.

تعبيرية
  • تعبيرية
  • تعبيرية
  • تعبيرية
3 صور
تعبيرية
تعبيرية
تعبيرية
تعبيرية
تعبيرية
تعبيرية

وفي روسيا، تناول الرئيس فلاديمير بوتين في تمنياته المتلفزة بمناسبة العيد جائحة كوفيد-19 من دون أن يأتي على ذكر 600 ألف وفاة ناجمة عنها، وهو الرقم الذي أوردته وكالة الإحصاءات الوطنية ما يشكل ضعف العدد الذي وفرته الحكومة ما يجعل من روسيا أحد أكثر بلدان العالم تسجيلا للوفيات.

وأبى عام 2021 أن يتنتهي من دون مفاجآت صحية، فساعات قبل أن يودع العالم العام الماضي ويستقبل العام 2022، سجلت إسرائيل أول إصابة بما يسمى مرض فلورونا. وهذا المرض هو إصابة مزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

الصحيفة نقلت أن حالة العدوى المزدوجة سجلت لدى امرأة شابة لم تتلق التطعيم، جرى إدخالها إلى المستشفى، وأكد الأطباء أنها تتمتع بصحة جيدة.

وقدر مسؤولون في وزارة الصحة الإسرائيلية، إمكانية وجود حالات أخرى بما يسمى فلورونا، لكن لم يتم تشخيصها. وتشهد إسرائيل هذه الأيام موجة إصابات بالإنفلونزا، وارتفاعا كبيرا بحالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويأمل الخبراء أن يشكل العام 2022 مرحلة جديدة من الوباء تشهد تراجعا للوفيات.

ما هو مرض فلورونا الجديد الذي ظهر في إسرائيل؟ فيروس كورونا فيروس كورونا ما هو مرض فلورونا الجديد الذي ظهر في إسرائيل؟
"مرض مزدوج".. إسرائيل تسجل أول إصابة بـ" فلورونا " فيروس كورونا فيروس كورونا "مرض مزدوج".. إسرائيل تسجل أول إصابة بـ" فلورونا "

ويبعث توزيع اللقاحات على نحو 60% من سكان العالم بصيص أمل، رغم أن بعض الدول الفقيرة لم تحصل على ما يكفيها من اللقاحات وأن فئة من المواطنين لا تزال مناهضة لها.

إلا أن منظمة الصحة العالمية تتوقع أشهرا مقبلة عصيبة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "أشعر بقلق بالغ من أن يؤدي انتشار أوميكرون، كونه أشد عدوى، في الوقت نفسه مع دلتا، إلى تسونامي من الإصابات. يمثل ذلك عبئا هائلا على الطواقم الصحية المنهكة وعلى منظومات صحية باتت على شفير الانهيار".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أفضل مشروب لمحاربة الشيخوخة وإعادة الزمن للوراء.. ولكن! أفضل مشروب لمحاربة الشيخوخة وإعادة الزمن للوراء.. ولكن!
نيللي كريم للعربية.نت: اكتشفت أن العالم كله يبحث عن السعادة نيللي كريم للعربية.نت: اكتشفت أن العالم كله يبحث عن السعادة
الأكثر قراءة
الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين
"مرض مزدوج".. إسرائيل تسجل أول إصابة بـ" فلورونا "
مصر.. تفاصيل مروعة عن مصر.. تفاصيل مروعة عن "حلة محشي" قتلت الأم وأطفالها الـ3
فيديو مرعب.. عراقي يقتل 18 من أسرته بالرصاص في الرأس بينهم 12 طفلاً فيديو مرعب.. عراقي يقتل 18 من أسرته بالرصاص في الرأس بينهم 12 طفلاً
"يمكن سماعه قبل الشعور به".. أبرز أعراض كورونا أوميكرون
ما هو مرض فلورونا الجديد الذي ظهر في إسرائيل؟ ما هو مرض فلورونا الجديد الذي ظهر في إسرائيل؟
قبل أن تذهب
اعتقال الرجل الثاني في حركة النهضة الإخوانية التونسية
اعتقال الرجل الثاني في حركة النهضة الإخوانية التونسية
اكتشف المزيد