أوروبا تتجاوز عتبة 100 مليون إصابة بفيروس كورونا

تجاوزت أوروبا عتبة 100 مليون إصابة بفيروس كورونا تم رصدها منذ ظهور الفيروس في ديسمبر 2019، أي أكثر من ثلث إجمالي الحالات في العالم، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية حتى اليوم (السبت) الساعة 18:45 بتوقيت غرينتش.

وسجلت أوروبا التي تشمل 52 دولة ومنطقة تمتد من ساحل المحيط الأطلسي إلى أذربيجان وروسيا، 100 مليون و74 ألفاً و753 إصابة، أي أكثر من ثلث الإصابات في أنحاء العالم والبالغة 288 مليوناً و279 ألفاً و803 حالات.

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5 مليون إصابة في أسبوع

وتشهد المنطقة حالياً مستويات إصابة غير مسبوقة مع تسجيل أكثر من 4.9 مليون حالة في الأيام السبعة الماضية بزيادة قدرها 59 في المائة على الأسبوع السابق.

باستثناء الدول الصغيرة، تقع البلدان العشرة التي سجلت أعلى معدل إصابات في العالم في أوروبا، بدءاً بالدنمارك (2045 حالة) وقبرص (1969) وإيرلندا (1964).

ورصدت فرنسا أكثر من مليون إصابة (مليون و103 آلاف و555) خلال الأيام السبعة الماضية، أي نحو 10 في المائة من إجمالي الحالات المسجلة في البلاد منذ بداية الوباء.

وسجلت 17 من دول ومناطق أوروبا حصائل إصابات أسبوعية قياسية.

وتستند هذه الأرقام إلى البيانات التي تنشرها يومياً السلطات الصحية في كل دولة. وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر على أصحابها أعراض غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في العديد من البلدان منذ بداية الوباء.

في الوقت الحالي، لا يصاحب ارتفاع عدد الإصابات زيادة في الوفيات في القارة الأوروبية. وسجل ما معدله 3413 وفاة يومية في أوروبا خلال الأيام السبعة الماضية، بانخفاض 7 في المائة عن الأسبوع السابق. ووصل هذا المعدل في أعلى مستوياته إلى 5735 وفاة يومية في يناير (كانون الثاني) 2021.

ومتوسط التطعيم في أوروبا أعلى بقليل من المتوسط العالمي، إذ تم تلقيح 65 في المائة من الأوروبيين جزئياً على الأقل وأتم 61 في المائة تلقي لقاحاتهم، مقابل 58 في المائة و49 في المائة عالمياً، وفق معطيات جمعها موقع «أور وورلد داتا».