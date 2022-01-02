في هذا البلد.. تزايد إصابات أوميكرون قد يؤدي لمناعة القطيع

مع استمرار ارتفاع الإصابات اليومية في إسرائيل، كشف كبير مسؤولي الصحة في البلاد، اليوم الأحد، أن زيادة الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا قد تؤدي إلى وصول إسرائيل إلى مناعة القطيع.

وقال نحمان آش المدير العام لوزارة الصحة في تصريح إذاعي، إن "التكلفة ستكون إصابات كثيرة جدا".

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كما تابع "يجب أن تكون الأعداد مرتفعة للغاية حتى نصل إلى مناعة القطيع. هذا ممكن لكننا لا نريد الوصول إليه عن طريق العدوى، نريد أن يحدث نتيجة تطعيم الكثير من الناس".

وكان وزير الصحة الإسرائيلي، وافق في ديسمبر الماضي، على تقليص المدة الفاصلة بين الجرعتين الثانية والثالثة من خمسة إلى ثلاثة أشهر بهدف رفع مستوى المناعة بين جميع السكان.

جرعة رابعة من لقاح كورونا

كما أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، أن إسرائيل ستمهّد الطريق لإعطاء الجرعة الرابعة من اللقاح لمن بلغوا الستين عامًا وما فوق، وللعاملين في القطاع الطبي.

يذكر أن متحور أوميكرون شديد العدوى أدى إلى زيادة الإصابات بكوفيد 19 في جميع أنحاء العالم. فقد أشارت بيانات رويترز إلى أن الإصابات عالمياً وصلت لمستوى قياسي، حيث تم اكتشاف ما يزيد قليلا عن مليون إصابة يوميا بين 24 و30 ديسمبر كانون الأول، لكن عدد الوفيات لم يرتفع مما يثير آمالا بأن السلالة الجديدة أقل فتكا.



من مركز تلقيح كورونا في تل أبيب (رويترز) من مركز تلقيح كورونا في تل أبيب (رويترز)

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 286.63 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و782999.

وتتصدر الولايات المتحدة بأعداد الإصابات والوفيات، تليها الهند والبرازيل والمملكة المتحدة.

هذا وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.