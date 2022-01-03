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شاهد.. حجر كامل على مدينة بملايين السكان وطعام مجاني

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أكياس طعام مجانية جاهزة للتوزيع على سكان مدينة شيان الصينية - رويترز

شاهد.. حجر كامل على مدينة بملايين السكان وطعام مجاني

دبي - العربية.نت

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مع الارتفاع المتزايد لفيروس كورونا المستجد ومتحوراته حول العالم، تحركت الصين بعد ظهور بؤرة لكوفيد 19 في شيان الواقعة في شمال البلاد، معلنة تنفيذ حجر كامل على أحياء المدينة التي يسكنها 13 مليون شخص منذ الخميس الماضي، مع السماح لهم بالخروج من منازلهم مرة كل ثلاثة أيام للتبضّع.

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وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات في البلاد وهي تقوم بتوزيع الطعام مجاناً وتوصيلها للبيوت حتى لا يخرج السكان ويشتروا من المتاجر بحجة نقص الغذاء، حيث يحتوي كل كيس على خضراوات وبيض ولحم وجبن يكفي عدة أشخاص.

بدوره، قال المسؤول الإقليمي ليو غو تشونغ في بيان "لقد شنّينا هجوماً شاملاً" على الفيروس، مشدّداً على وجوب تخليص المدينة من كورونا في أسرع وقت ممكن.

كما أعلنت السلطات الصينية أنّها أقالت مسؤولين كبيرين في شيان بعد ظهور بؤرة لكوفيد-19 في المدينة الواقعة في شمال البلاد، مشيرة إلى أنّ الإغلاق العام الذي فرضته منذ 12 يوماً أدى إلى خفض أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس.

والاثنين الماضي، أعلنت مدينة شيان أنّها سجّلت 90 إصابة جديدة بكورونا، مقابل 122 إصابة جيدة سجّلت الأحد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المدينة إلى أكثر من 1600 إصابة منذ 9 كانون الأول/ديسمبر.

من مدينة شيان الخاضعة للحجر الكامل - رويترز
من مدينة شيان الخاضعة للحجر الكامل - رويترز

السيطرة على الوباء

إلى ذلك، قالت السلطات المحليّةأمس الأحد إنّها أقالت اثنين من كبار ممثّلي الحزب الشيوعي في مقاطعة "يانتا" من أجل "تعزيز عمل الوقاية والسيطرة على الوباء" في المنطقة.

وكانت السلطات الصينية عاقبت الشهر الماضي عشرات المسؤولين في المدينة بسبب عدم التزامهم "بحزم إجراءات الوقاية من الوباء ومكافحته".

والأسبوع الماضي أقرّت السلطات بأنّها تواجه صعوبة في توفير المواد الغذائية وسلع أخرى أساسية لسكان المدينة الذين أكّدوا أنّهم يعانون من نقص في الأغذية وطلبوا المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مركز فحص كورونا في مدينة شيان الصينية
مركز فحص كورونا في مدينة شيان الصينية

استراتيجية صارمة

وتبنّت بكين استراتيجية صارمة لمكافحة تفشي كوفيد ففرضت قيودًا قاسية على الحدود وتدابير حجر موجّهة منذ ظهر الفيروس للمرة الأولى في وسط البلاد أواخر العام 2019.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تستعدّ فيه بكين لاستقبال آلاف الزوار الأجانب لحضور الألعاب الأولمبية الشتوية المرتقبة في شباط/فبراير.

من مدينة شيان الخاضعة للحجر الكامل - رويترز
من مدينة شيان الخاضعة للحجر الكامل - رويترز

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 287.65 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و786169.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

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