فرنسا: لا معلومات كافية بشأن جرعة رابعة من لقاح كورونا

مع ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته حول العالم، شددت معظم الدول على أخذ جرعة ثالثة من اللقاح لكبح جماح التفشي، فيما مهدت إسرائيل مثلاً الطريق لإعطاء جرعة رابعة من التطعيم لمن بلغوا الستين عامًا وما فوق، وللعاملين في القطاع الطبي.

وفي فرنسا، قال آلان فيشر المسؤول عن برنامج التطعيم الفرنسي اليوم الاثنين لقناة (بي. إف.إم) إنه لا توجد معلومات كافية بشأن ضرورة إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا.

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كما أضاف سيكون بإمكان باريس اتخاذ قرار في فبراير أو مارس بشأن ما إذا كان ينبغي إعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا أم لا بمجرد جمع مزيد من البيانات العلمية.

وكان ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر صرح لشبكة "سي إن بي سي" الأسبوع الماضي، بأن الأبحاث الأولية عن المتحور أوميكرون أوضحت أنه يضعف الأجسام المضادة التي اكتسبها متعافي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تلك النتائج قد تعني أننا نحتاج للحصول على جرعة رابعة من اللقاح، ربما في وقت أسرع مما يتوقعه الكثيرون حول العالم، مؤكدا على أن ما سيحدد ذلك هو نتيجة الأبحاث التي يتم إجراؤها حاليا لمعرفة تأثير أوميكرون على الحاصلين على 3 جرعات من اللقاح.

جرعات معززة بعد 6 أشهر

فيما قالت الدكتورة مونيكا غاندي أخصائية الأمراض المعدية بجامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو لموقع "هيلث لاين"، إن الأبحاث تشير إلى أنه من الأفضل الحصول على الجرعات المعززة بعد 4 أو 6 أشهر على أقل تقدير من الحصول على الجرعة الثانية؛ لأنه كلما طالت الفترة بين الجرعات المعززة، كان ذلك أفضل لتقوية المناعة، فشخصيا لن أقوم بإعطاء أي شخص جرعة معززة إلا بعد مرور 12 أسبوعا على حصوله على جرعتي اللقاح، لأن تقصير المدة بين الجرعات لن يكون مفيدا على الإطلاق.

وأظهر بحث حديث أجرته جامعة أكسفورد أن الحصول على جرعتين فقط من لقاح فيروس كورونا، سواء كان فايزر أو أسترازينيكا لن يكونا كافيين لمواجهة متحور أوميكرون، لأنه قادر على الهروب من الأجسام المضادة التي تنتج عن هاذين اللقاحين.

فيما نشرت شركة فايزر مؤخرا بحثا يفيد بأن الحصول على جرعة ثالثة من اللقاح يعزز المناعة ضد متحور أوميكرون، ويجعل الحماية منه في هذه الحالة مشابهة لحماية جرعتي اللقاح من متحور دلتا.

هل الجرعة الرابعة ضرورية؟

ووفقا لهذه المؤشرات، أكدت الدكتورة غاندي لهيلث لاين أن الحصول على جرعة رابعة من اللقاح غير ضروري، مشيرة إلى أن الجرعة الثالثة من اللقاح وفرت الحماية لـ75% من مصابي متحور أوميكرون بالمملكة المتحدة، وجعلتهم لا يشعرون بأي أعراض قوية نتيجة إصابتهم بالمتحور، كما ساعدتهم على الشفاء منه سريعا، وبالتالي فإن الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح كافية.

بدوره، قال الدكتور ويليام شافنر خبير الأمراض المعدية بجامعة فاندربيلت بناشفيل، إن المؤشرات تثبت أن الحصول على 3 جرعات من لقاح فيروس كورونا توفر قدرا كبيرا من الحماية ضد المتحور.