.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لهذا السبب تقلص الدول مدة الحجر الصحي.. دراسة توضح

  • الخط
كورونا بريطانيا

لهذا السبب تقلص الدول مدة الحجر الصحي.. دراسة توضح

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تخاطر أوروبا بمواجهة نقص حاد في العمالة حيث ينتشر متحور أوميكرون في جميع أنحاء القارة حيث يعيش الأفراد المصابون والمخالطون في العزل الصحي.

وبينما تعيد البلدان فرض تدابير الاحتواء مثل ارتداء الكمامات الإلزامية لمحاولة احتواء العدوى وحماية المستشفيات، فإنها تعيد أيضا تقييم قواعد العزل في محاولة لإدارة مخاطر العدوى مع التخفيف من آثار الخدمات الحيوية المتوقفة والتأثير على الاقتصاد.

هذا تأثيره على الرئتين.. 6 دراسات تشرح أوميكرون فيروس كورونا هذا تأثيره على الرئتين.. 6 دراسات تشرح أوميكرون

فترة شفاء أقل

لكن رغم سرعة انتشار متحور أوميكرون، تختصر الدول فترات الحجر الصحي، معتمدة في ذلك على فاعلية اللقاحات في تقليص فترات شفاء المصابين، بحسب صحيفة "بوليتيكو" الأميركية.

فقد وجدت دراسة أميركية حديثة أن الملقحين يحتاجون ما متوسطه 5.5 يوم للشفاء من كورونا إذا أصيبوا به، وتزيد المدة إلى 7.5 يوم في غير الملقحين.

وقالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، إن تحليلها الخاص أشار إلى أن فترة عزل لمدة سبعة أيام مع نتيجتي اختبار كورونا نتيجتهم سلبية، لها نفس الحماية كفترة عزل لمدة 10 أيام دون إجراء اختبار كوفيد 19.

أوميكرون أقل حدة

بدورها، أكدت الولايات المتحدة أن تقليص فترة الحجر كان مدفوعاً بالعلم. وقالت اليونان إن البيانات الأولية تشير إلى أن العدوى بأوميكرون، قد لا تكون أقل حدة فقط، ولكن أقصر عمراً أيضاً، مما يسمح بفترة حجر صحي أقل.

وتبرر الدول تقليصها لمدة الحجر الصحي رغم ارتفاع معدلات الإصابة، ببحثها عن أدوات تمكنها من الحفاظ على تشغيل المستشفيات والخدمات العامة الأساسية، مع الحد من انتشار الفيروس في الوقت نفسه.

أوميكرون - تعبيرية
أوميكرون - تعبيرية

وقالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، إن تخفيف فترة الحجر الصحي يستند جزئياً إلى الحاجة إلى حماية الخدمات الحيوية وسلاسل التوريد خلال فصل الشتاء.

يذكر أن الحكومة اليونانية أعلنت الخميس الماضي، كأول دولة في أوروبا، تخفيف مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام للمصابين، وهو الإجراء الذي اتخذته أيضاً المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

بدورها، انتقلت بريطانيا وإسبانيا وآيرلندا إلى فترة عزل مدتها سبعة أيام للمصابين، بينما ألغت إيطاليا الحجر الصحي للمخالطين إذا كانوا قد تلقوا جرعتين من لقاح كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وفاة طالبة جامعية يثير ضجة بالأردن.. ووالدها يروي التفاصيل وفاة طالبة جامعية يثير ضجة بالأردن.. ووالدها يروي التفاصيل
طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: شكك في سلوكي وهددني طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: شكك في سلوكي وهددني
الأكثر قراءة
فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء
الصحة السعودية: منحنى كورونا يرتفع بشكل كبير في المملكة الصحة السعودية: منحنى كورونا يرتفع بشكل كبير في المملكة
هؤلاء لا يصابون بكورونا أبداً.. أدلة علمية تكشف هؤلاء لا يصابون بكورونا أبداً.. أدلة علمية تكشف
تفاصيل القبض على مطربة مصرية ليلة رأس السنة! تفاصيل القبض على مطربة مصرية ليلة رأس السنة!
قبل قرار إعدامه.. طلب غريب من سفاح الإسماعيلية لأمه قبل قرار إعدامه.. طلب غريب من سفاح الإسماعيلية لأمه
وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة
قبل أن تذهب
المجلس العسكري الحاكم في مالي يقدم اقتراحا بتأجيل تسليم السلطة
المجلس العسكري الحاكم في مالي يقدم اقتراحا بتأجيل تسليم السلطة
اكتشف المزيد