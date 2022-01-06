أستراليا تقرر ترحيل بطل التنس الدولي دجوكوفيتش لعدم تلقيه لقاح كورونا

منعت السلطات الاسترالية لاعب التنس المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش من دخول أستراليا ويواجه الترحيل بعد إلغاء تأشيرته وسط خلاف حول إعفائه الطبي من قواعد التطعيم ضد كورونا COVID-19.

وأفادت الأنباء أن المصنف الأول عالميا في التنس والمدافع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة تقدم بأمر قضائي فيدرالي لمحاولة وقف الترحيل.

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وبحسب رويترز فقد تم احتجاز البطل طوال الليل في مطار ملبورن بسبب خطأ في التأشيرة.

BREAKING: Novak Djokovic's visa has been revoked by the Australian government and a letter has been issued stating he will be deported, according to a Reuters source.https://t.co/iOm40vn1kt



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/sToTdESbah — Sky News (@SkyNews) January 5, 2022

وأكد ديوكوفيتش ، الذي رفض مرارًا وتكرارًا الإفصاح عن وضع تلقيه للقاح من عدمه لكنه يوم الثلاثاء اكد أنه حصل على إعفاء من شروط اللقاح للسماح له بالمنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة.

وعند هبوطه في ملبورن في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، كان الفائز 20 مرة في البطولات الأربع الكبرى ينتظر الإذن بدخول البلاد بعد أن تقدم فريقه بطلب للحصول على تأشيرة لا تسمح بالإعفاءات الطبية لعدم تلقيه اللقاح.

وأصدرت الحكومة الأسترالية للنجم الصربي الذي تقطعت به السبل في المطار رسالة تفيد برفض تأشيرته وانه سيتم ترحيله.