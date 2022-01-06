الصحة العالمية تحذر من خطر أوميكرون.. "ليس متحوراً خفيفاً"

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 9.5 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت المنظمة إلى قفزة نسبتها 71% في العدد الأسبوعي للإصابات، وقالت إنها ترقى إلى "تسونامي" مع انتشار المتحور أوميكرون الجديد في جميع أنحاء العالم.

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بدوره، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، "في الأسبوع الماضي، سجلنا أكبر عدد من إصابات كوفيد-19 حتى الآن منذ تفشي الجائحة".

كما أضاف أننا على يقين بأن هذه الأرقام أقل من الواقع بسبب تراكم الاختبارات خلال عطلة نهاية العام.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الجائحة أن العدد الأسبوعي للحالات المصابة كان أقل بقليل من 9.5 مليون حالة جديدة، كما تم الإبلاغ عن أكثر من 41 ألف حالة وفاة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

لا يصنف بأنه خفيف

بينما يبدو أن أوميكرون أقل حدة من متحور دلتا، خاصة بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم، حيث قال رئيس منظمة الصحة العالمية: هذا لا يعني أنه يجب تصنيفه على أنه خفيف. تمامًا مثل المتحورات السابقة، يرسل أوميكرون الأشخاص إلى المستشفيات، ويقتل الناس.

وبين رئيس منظمة الصحة العالمية في إفادة إخبارية دورية: أن تسونامي الحالات ضخم وسريعة للغاية، لدرجة أنه يرهق الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم.

طاقة كبيرة في الفيروس

قالت منظمة الصحة العالمية إن الزيادات في عدد الحالات خلال الأسبوع الماضي تباينت، حيث تضاعفت في منطقة الأميركتين، لكنها ارتفعت بنسبة 7% فقط في إفريقيا.

من جانبه، قال رئيس الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل رايان، إن التكهنات بأن أوميكرون قد يكون آخر نوع من تفشي المرض كان "تفكيرًا متفائلا" وحذر: "لا يزال هناك الكثير من الطاقة في هذا الفيروس".

وأضافت ماريا فان كيركوف، المسؤولة الفنية عن أزمة كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية: "أعتقد أنه من غير المرجح أن يكون أوميكرون هو آخر متحور تسمعوننا نناقشه".