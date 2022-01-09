دلتاكرون.. عدوى جديدة تجمع بين دلتا وأوميكرون تظهر في قبرص

اكتشف علماء في قبرص عدوى بكوفيد-19 تجمع بين المتحورين دلتا وأوميكرون، وأعلن وزير الصحة القبرصي ميشاليس هادجيبانتيلاس، اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا، مضيفاً أن المتحور الجديد يطلق عليه اسم دلتاكرون.

ووفقًا لما ذكره ليونديوس كوستريكيس، أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة قبرص ورئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئية، في مقابلة مع تلفزيون "سيغما": "هناك حاليًا عدوى مشتركة بين أوميكرون ودلتا ووجدنا هذه السلالة التي هي مزيج من الاثنين".

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وقال إن الاكتشاف سُمي دلتاكرون بسبب التعرف على بصمات جينية شبيهة بأوميكرون داخل جينومات دلتا.

وحدد كوستريكيس وفريقه 25 حالة من هذا القبيل أُرسلت تفاصيلها إلى قاعدة البيانات الدولية التي تتعقب التغيرات في الفيروس، الجمعة، وفق وكالة "بلومبرغ" Bloomberg للأنباء.

وأضاف العالم القبرصي: "سنرى في المستقبل ما إذا كانت هذه السلالة مرضية أو معدية أكثر أو ما إذا كانت ستطغى" على دلتا وأوميكرون. لكنه رجّح أن يسيطر المتحور أوميكرون على الخليط الجديد أيضاً.

يأتي اكتشاف متحور دلتاكرون مع استمرار انتشار المتحور أوميكرون السريع في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في زيادة حالات الإصابة بكورونا.

وتم إحصاء أكثر من مليوني إصابة بكوفيد-19 في العالم يومياً في الأسبوع الأول من 2022 بين الأول من يناير والسابع منه، وهو رقم تضاعف خلال عشرة أيام.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 270% منذ رصد المتحور أوميكرون في بوتسوانا وجنوب إفريقيا نهاية نوفمبر 2021.

وسجّلت أوروبا أكبر عدد من الإصابات الجديدة بمجموع 7,211,290 حالة خلال سبعة أيام بزيادة 47% مقارنة مع الأسبوع الفائت.

وسجل كل من الولايات المتحدة وكندا 49% و33% من الحالات التي تم إحصاؤها في العالم خلال أسبوع، بمجموع 4,808,098 إصابة وبزيادة نسبتها 76% مقارنة بالأسبوع الفائت.

ولا تترافق موجة تفشي الوباء حالياً مع ارتفاع في عدد الوفيات. ففي الأيام السبعة الماضية سُجل معدل 6237 وفاة يوميا في العالم، وهو العدد الأدنى منذ نهاية أكتوبر 2020، أي منذ نحو 15 شهراً.

وأودى وباء كوفيد بأكثر من 5,478,486 شخصا في أنحاء العالم.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بتسجيلها 836,603 وفيات، تليها البرازيل (619,822) ثم الهند (483,463) وروسيا (315,400).

وتجاوزت بريطانيا، السبت، عتبة 150 ألف وفاة بالفيروس منذ ظهوره، فيما تخطت المكسيك الجمعة عتبة 300 ألف وفاة جراء كوفيد.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوباء يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث من تلك المسجلة رسميا.