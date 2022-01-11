الإمارات تحذر: عقوبات للساخرين من إجراءات كورونا

حذرت الإمارات من السخرية أو التحريض على عدم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد-19، مؤكدة أنها جرائم خاضعة للعقوبات من بينها السجن.

إلى هذا، تحدثت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث في النيابة العامة خلال بيان عن "رصد على منصات التواصل الاجتماعي نشر وتداول مواد مرئية وتسجيلات صوتية مصحوبة بمقاطع غنائية وتعليقات تدعو لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتتخذ منها مادة للسخرية".

مادة اعلانية

كما أوضحت أن "ارتكاب أي من تلك الأفعال يعرض مقترفها للجزاءات الإدارية أو للعقوبة الجزائية المقررة بمقتضى المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية".

عقوبة المخالفين

بحسب النيابة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عامين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم (54 ألف دولار) حال ترتب نشر أخبار كاذبة أو شائعات تؤدي إلى "تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".

إجراءات جديدة

يذكر أن الإمارات التي تشهد عادة إقبالا سياحيا كبيرا في فترة أعياد نهاية العام، كانت أعلن عن إجراءات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا تسمح للمطعمين وحاملي الفحوص الطبية السلبية وحدهم بدخول المؤسسات الحكومية الاتحادية في كل إمارات الدولة منذ بداية العام الجاري.

كما منعت أيضا سفر مواطنيها الذين لم يتلقوا لقاح كوفيد-19.

وتستضيف دبي منذ تشرين الأول/أكتوبر معرض اكسبو العالمي الذي سجّل نحو ثمانية ملايين زيارة منذ افتتاحه. وهو أكبر حدث ينظّم منذ بدء جائحة كوفيد، إذ أقيم أولمبياد طوكيو الصيف الماضي من دون متفرجين في الملاعب لتفادي انتقال الفيروس بسرعة.