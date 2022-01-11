الصحة العالمية: نصف أوروبا سيصاب بأوميكرون خلال شهرين

مع ارتفاع أرقام المصابين بالمتحور الجديد من كورونا حول العالم خصوصاً أوروبا، كشفت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 50% من سكان أوروبا سيصابون بأوميكرون خلال 6 إلى 8 أسابيع.

وأوضح كهانز كلوج المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا أنه من المتوقع إصابة أكثر من نصف سكان القارة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في خلال الستة أو الثمانية أسابيع المقبلة.

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كما أضاف في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء أن القارة شهدت تسجيل أكثر من سبعة ملايين إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأسبوع الأول من 2022 بما يزيد عن الضعف خلال فترة أسبوعين. وتابع قائلا "بهذا المعدل، يتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم إصابة أكثر من 50 بالمئة من سكان المنطقة بأوميكرون خلال الشهرين المقبلين".

إلا أنه شدد رغم ذلك، على أن المدارس يجب أن تكون آخر أماكن يتم إغلاقها في أوروبا!

يتفشى بسرعة

وكانت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، قالت الأسبوع الماضي، إن أوميكرون يتفشى بسرعة كبيرة بين الناس لعدة أسباب، أولها الطفرات التي يحملها المتحور والتي تخوله الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر.

كما أشارت وفق ما جاء في بيان وزعته منظمة الصحة إلى أن "ما يسمى الهروب المناعي، أي إمكانية أن تتكرر الإصابة لدى من أصيبوا بالعدوى سابقاً ومن تم تطعيمهم".

حصيلة قياسية

وأضافت أن هناك "سبباً آخر هو أننا نشهد تكاثراً لأوميكرون في الجهاز التنفسي العلوي، وهو يختلف في هذا عن دلتا ومتحورات أخرى من كورونا".

يذكر أن المنظمة العالمية كانت أعلنت أن نحو 9,5 مليون إصابة جديدة بكوفيد 19 سجلت الأسبوع الماضي، وهي حصيلة قياسية بزيادة نسبتها 71% عن الأسبوع السابق.