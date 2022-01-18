.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مغنية مناهضة للقاح تتعرض عمداً لكورونا.. وتتوفى

  • الخط
Hana Horka
المغنية هانا هوركا
لقاح كورونا

مغنية مناهضة للقاح تتعرض عمداً لكورونا.. وتتوفى

قبل يومين من وفاتها كتبت المغنية التشيكية هانا هوركا على فيسبوك: "لقد نجوت"

براغ – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

توفيت أمس الأحد مغنية فرقة "أسونانس" الشعبية التشيكية هانا هوركا المناهضة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، عن 57 عاماً بعدما أصيبت بالفيروس عمداً للحصول على تصريح صحّي، على ما أعلنت عائلتها.

وأوضح الاثنين نجل المغنية يان ريك، ردّاً على سؤال لإذاعة iRozhlas.cz العامة، أن والدته رفضت تلقي اللقاح وعرّضت نفسها طوعاً للمرض الذي أصيب به هو ووالده المطعمان قبل عيد الميلاد.

فرقة "أسونانس"
فرقة "أسونانس"

وأضاف: "قررت أن تعيش بشكل طبيعي معنا وفضلت أن تصاب بالمرض على أن تتلقى اللقاح".

وقبل يومين من وفاتها، كتبت هانا عبر مواقع التواصل: "لقد نجوت.. سيكون هناك عرض مسرحي وحمام سونا وحفلة موسيقية.. ورحلة عاجلة إلى البحر".

آخر منشور للمغنية على صفحتها على فيسبوك
آخر منشور للمغنية على صفحتها على فيسبوك

وتلزم الجمهورية التشيكية سكّانها بإبراز إثبات يؤكّد تلقيهم اللقاح أو تعافيهم من إصابة حديثة بكورونا للتمكن من دخول الأماكن الثقافية والرياضية، وكذلك الحانات والمطاعم.

وحمّل ريك شخصيات محلية تدعم حركة مناهضة للقاحات مسؤولية ما حصل، متّهماً إياهم بإقناع والدته بعدم تلقي اللقاح وبالتالي "تلطيخ أيديهم بالدماء".

المغنية هانا هوركا
  • المغنية هانا هوركا
  • فرقة "أسونانس"
2 صور
المغنية هانا هوركا
المغنية هانا هوركا
فرقة "أسونانس"
فرقة "أسونانس"
مسؤول بالصحة العالمية يحذر من مأساة كبيرة نهاية 2022 فيروس كورونا فيروس كورونا مسؤول بالصحة العالمية يحذر من مأساة كبيرة نهاية 2022

وقال: "أعرف تحديداً من غيّر رأيها.. أنا حزين لأنّها صدقت الغرباء أكثر من عائلتها. لا يتعلّق الأمر بمعلومات خاطئة فقط بل بآراء حول المناعة الطبيعية والأجسام المضادة التي تتكوّن عن طريق الإصابة بالمرض".

وتواجه الجمهورية التشيكية حالياً موجة وبائية جديدة وقد سجّلت البلاد أكثر من عشرين ألف إصابة جديدة الاثنين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أرقام صادمة تكشفها الأمم المتحدة عن تداعيات كورونا على سوق العمل في 2022 أرقام صادمة تكشفها الأمم المتحدة عن تداعيات كورونا على سوق العمل في 2022
اكتشف المزيد