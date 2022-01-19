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إصابة وزير الشباب المصري بفيروس كورونا

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أشرف صبحي وززير الشباب المصري
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري
فيروس كورونا

إصابة وزير الشباب المصري بفيروس كورونا

أعلن محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الأربعاء، عن إصابة الوزير المصري بفيروس كورونا

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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أصيب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري بفيروس كورونا.

وأعلن محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة الأربعاء، عن إصابة الوزير المصري بفيروس كورونا حيث أظهرت المسحة الطبية التي خضع لها قبل السفر إلى الكاميرون لدعم منتخب مصر أمام السودان في كأس أمم إفريقيا والتي ستجري اليوم إصابته.

وقال فوزي إن سفر الوزير تعثر حيث سيضطر لعزل نفسه لحين تعافيه.

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وكان صبحي قد التقى الثلاثاء اللواء محمد أمين نصر، أمين صندوق تحيا مصر، لبحث أوجه التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة والصندوق لدعم الشباب المصري في عدد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، ودعم عدد من القوافل الإنسانية داخل مصر وخارجها والتي حققت أرقاماً قياسية وسجلت في موسوعة غينيس.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت الثلاثاء تسجيل 1303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، و26 حالة وفاة، وأعلنت الوزارة خروج 1399 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 336028.

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