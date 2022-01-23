فايزر: أخذ لقاح كورونا سنويا أفضل من تلقي جرعات معززة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا ، اليوم السبت، إن التطعيم السنوي بلقاح مضاد لفيروس كورونا سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة.

وأثبت لقاح فايزر - بيونتك المضاد لكوفيد-19 أنه فعال ضد المرض الشديد والوفاة في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون شديد العدوى لكنه أقل فعالية في منع العدوى.

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ومع تصاعد الإصابات توسعت بعض الدول في برامج جرعات كوفيد-19 التنشيطية أو قلصت الفترات بين الجرعات في الوقت الذي تسارع فيه الحكومات لتعزيز الحماية لمواطنيها.

وفي مقابلة مع قناة إن12 نيوز الإسرائيلية سئل بورلا عما إذا كان يؤيد جرعات تنشيطية كل أربعة إلى خمسة أشهر على أساس دوري فأجاب "هذا لن يكون سيناريو جيدا. ما آمل فيه أن يكون لدينا لقاح تتلقاه مرة في العام".

وأضاف "مرة في العام، هذا أسهل في مجال إقناع الناس بأن يفعلوه. أسهل على الناس أن يتذكروه".

غير كافية

جاء ذلك، بعدما أظهرت البيانات الأولية على تجربة جرعة رابعة معززة من لقاح فايزر – بيونتيك، أنها غير كافية لمنع الإصابة بمتحور أوميكرون.

وكشفت الدراسة التي أجراها مركز شيبا الطبي في تل أبيب، بعد أسبوعين من بدء التجربة على 154 موظفاً طبياً، أن اللقاح نجح في رفع مستويات الأجسام المضادة.

لكن الباحثة الرئيسية في التجرب، جيلي ريجيف يوشاي، قالت إنها لم تقدم سوى دفاع جزئي ضد أوميكرون، وأضافت أن اللقاحات التي كانت أكثر فاعلية ضد المتغيرات السابقة توفر حماية أقل مقابل أوميكرون، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ".