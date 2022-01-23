.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هل يجب التخلص من فرشاة أسنانك بعد تعافيك من كورونا؟

  • الخط
كورونا فرشاة أسنان
تعبيرية
فيروس كورونا

هل يجب التخلص من فرشاة أسنانك بعد تعافيك من كورونا؟

يجب على الشخص المصاب بفيروس كورونا بعد تعافيه من الإصابة، تعقيم منزله والتخلص من فرشاة أسنانه

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

العديد والعديد من الأسئلة ما زالت تُطرح عن فيروس كورونا وتحوراته وأعراضه وعواقبه بعد التعافي. ومن ضمن الأسئلة التي تتردد كثيرا.. هل يجب التخلص من فرشاة الأسنان أثناء الإصابة وبعد التعافي من الفيروس المستجد؟

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة بيرثا هيدالجو، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بـ"جامعة ألاباما" في برمنغهام، إنه يجب على الشخص المصاب بفيروس كورونا بعد تعافيه من الإصابة، تعقيم منزله والتخلص من فرشاة أسنانه، موضحة أن فيروس كورونا بما في ذلك سلالة أوميكرون لا يستقر على الأسطح، ولكن من الجيد تغيير فرشاة الأسنان أو رؤوس فرشاة الأسنان بعد المرض، وفقا لما نشره موقع "إيتنغ ويل" eatingwell.

تعبيرية
تعبيرية

وأضافت، أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تؤكد أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش لمدة تصل إلى 3 أيام على الأسطح غير المسامية الشائعة، لذلك بمجرد أن تتعافى (أو بعد حوالي 10 أيام منذ أن جاءت نتيجة الاختبار إيجابية)، من المفيد استبدال فرشاة أسنانك بفرشاة جديدة خاصة إذا كنت تشارك حامل فرشاة أسنان مع شخص آخر.

دراسة أميركية تقلب الموازين حول تأثير كورونا على الخصوبة فيروس كورونا لقاح كورونا دراسة أميركية تقلب الموازين حول تأثير كورونا على الخصوبة
ما سر إصابة بعض الملقحين بعدوى كورونا أوميكرون؟ فيروس كورونا فيروس كورونا ما سر إصابة بعض الملقحين بعدوى كورونا أوميكرون؟

وأشارت إلى أن جمعية طب الأسنان الأميركية توصي باستبدال الفرشاة كل 3 إلى 4 أشهر وهو ما لا يفعله معظم الأشخاص.

وشدد الأطباء على أهمية عدم ترك فرشاة الأسنان معرضة للهواء، وأنه يجب تغطيتها لحمايتها من البكتيريا الموجودة في الهواء.

يُذكر أن دراسات عديدة قد أشارت إلى أن تبادل اللعاب يمكن أن يؤدي إلى انتقال الفيروس التاجي، ووفقًا لدراسة نُشرت في "مجلة الأمراض المعدية"، يمكن لبعض غسولات الفم أن تقلل من الحمل الفيروسي لسلالات كورونا في اللعاب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ينجح العلماء في إصلاح 73 قطعة أثرية دمرها انفجار بيروت؟ هل ينجح العلماء في إصلاح 73 قطعة أثرية دمرها انفجار بيروت؟
اكتشف المزيد