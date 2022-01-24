بشرى عن كورونا يزفها مستشار مصري بمنظمة الصحة العالمية

بشّر مستشار مصري في منظمة الصحة العالمية، باحتمال السيطرة على فيروس "كورونا" في منتصف الصيف المقبل، لكنه شدد على ضرورة تلقي اللقاح واتباع الإجراءات الاحترازية، بوضع الكمامات ورش المطهرات والتزام التباعد لمحاصرة الفيروس الذي أحدث في العالم حتى صباح اليوم الاثنين أكثر من 352 مليون إصابة وقتل ما يزيد عن 5 ملايين و600 ألف إنسان، وفق الوارد بموقع worldometer الراصد من مقره بالولايات المتحدة كل النشاط الكوروني في المعمورة لحظة بلحظة.

وقال الدكتور جمال عصمت، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية الطب في جامعة القاهرة: "عايزين نسيطر عليه زي ما سيطرنا على مرض شلل الأطفال"، مضيفا في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" على فضائية cbc المصرية مساء أمس الأحد، وتعرض "العربية.نت" فيديو مجتزأ عنها أدناه، أن من يتعرض لعدوى ولم يكن ملقحا "هتكون احتمالية دخوله المستشفى 20 ضعفا لو محصلش على التطعيم" بحسب تعبيره.

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ذكر الدكتور أيضا، أن عوارض أوميكرون "تكون على غير المطعمين 10 أضعاف عوارض المطعمين"، ثم دعا إلى الإسراع بتلقيح الأطفال البالغين من 12 إلى 5 سنوات، مع أن إصاباتهم "تكون خفيفة الأعراض، ولا يوجد بها مضاعفات شديدة (..) وأن كورونا تجربة لم تمر (سابقا) على العالم"، وللسيطرة عليه أسباب كثيرة أهمها التطعيمات بالإضافة الى المتحورات "التي لا يد لنا فيها، فهذا من خلق الله في الفيروس وتطوره" كما قال.