فرنسا.. أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد

لأول مرة منذ بدء الجائحة، سجلت فرنسا الثلاثاء رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 501,635 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد حصيلة الإصابات اليومية حاليا في فرنسا الأعلى مقارنة بأي دولة أوروبية أخرى، حيث تخطى المعدل الوسطي 360 ألف إصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.

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إلى هذا، أظهرت الأرقام الرسمية أن أكثر من 30 ألف مصاب بفيروس كورونا يتلقون العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء فرنسا، وهو أعلى رقم منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

لكن قرابة 3,700 مصاب فقط احتاجوا إلى وضعهم في العناية الفائقة، أي أقل من فترات الموجات السابقة التي شهدت ارتفاعا في الإصابات.

ويسود اعتقاد أن المتحور أوميكرون الشديد العدوى يقف وراء الموجة الأخيرة أقل خطرا من المتحور دلتا.

وتوفي نحو 364 شخصا بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب كوفيد في فرنسا إلى 129,489.

تأتي هذه الأرقام بعد دخول إجراءات كوفيد الجديدة التي فرضتها الحكومة حيز التنفيذ الاثنين.

ويتوجب الآن على مرتادي الحانات والمطاعم ومستخدمي القطارات والطائرات إبراز شهادة تلقيح، إذ أن الاختبار السلبي لم يعد كافيا لدخول أماكن العمل والترفيه إضافة إلى السفر.

وتلقى أكثر من 77 بالمائة من سكان فرنسا جرعتين من لقاح كوفيد.

وأعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس الأسبوع الماضي عن جدول زمني لرفع قيود كوفيد في فرنسا اعتبارا من 2 شباط/فبراير.