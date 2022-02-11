.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كندا.. إعلان حالة الطوارئ في أونتاريو بسبب استمرار الاحتجاجات

  • الخط
TOPSHOT - A child holds a Canadian national flag at the site of a blockade of Highway 402 by farmers in protest of vaccine mandates near Sarnia, Ontario, Canada on February 10, 2022. The highway serves as an alternate route to the United States and has been taking the traffic diverted from the Windsor- Detroit border crossing which has been blocked by protestors since Monday evening. The Canadian trucker protest has temporarily sidelined a key auto industry transport route, adding stress to a North American car industry already pinched by low inventories and supply chain problems that have sent vehicle price soaring.
الشاحنات تغلق الجسر الرابط بين أونتاريو وديترويت
فيروس كورونا

كندا.. إعلان حالة الطوارئ في أونتاريو بسبب استمرار الاحتجاجات

المظاهرات مستمرة منذ أسبوعين ضد التدابير الصحية المتصلة بفيروس كورونا في كندا

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن رئيس الوزراء في أونتاريو، مركز الاحتجاجات على التدابير الصحية في كندا، اليوم الجمعة حالة الطوارئ في المقاطعة بسبب التظاهرات "غير القانونية" المستمرة فيها منذ أسبوعين.

وقال دوغ فورد في مؤتمر صحافي: "سنتخذ كل التدابير الضرورية لضمان إعادة فتح الحدود. وأقول لسكان أوتاوا المحاصرين: سنحرص على أن تكونوا قادرين على استئناف حياة طبيعية في أسرع وقت".

أغلاق الجشر الرابط بين أونتاريو وديتروت
أغلاق الجشر الرابط بين أونتاريو وديتروت

ومنذ أسبوعين، يشل متظاهرون يطالبون بالتراجع عن مختلف الإجراءات الصحية لمكافحة كورونا، وسط العاصمة الفدرالية الكندية ويرفضون الانسحاب من الشوارع.

ويغلق هؤلاء خصوصاً جسر إمباسادور الذي يشكّل محوراً تجارياً حيوياً يربط أونتاريو بمدينة ديترويت الأميركية، إذ يعبره أكثر من 25% من السلع المصدرة بين الولايات المتحدة وكندا.

احتجاج سائقي الشاحنات والداعمين لهم في أونتاريو
احتجاج سائقي الشاحنات والداعمين لهم في أونتاريو

وأضاف فورد: "سنقوم بكل ما هو ضروري لوضع حد لهذه الاحتلالات"، وخاطب المتظاهرين في شكل مباشر قائلاً: "عودوا إلى منازلكم الآن".

وتابع: "سنصدر في شكل طارئ أوامر تنص بوضوح على أن منع انتقال السلع والأفراد والخدمات على طول البنى التحتية الأساسية هو أمر غير قانوني".

احتجاج سائقي الشاحنات والداعمين لهم في أونتاريو
احتجاج سائقي الشاحنات والداعمين لهم في أونتاريو
البيت الأبيض يخطط لتطبيع الحياة في أميركا رغم أنف كورونا أميركا فيروس كورونا البيت الأبيض يخطط لتطبيع الحياة في أميركا رغم أنف كورونا

وتعهّد فورد أيضاً بإجراء قانوني جديد ضد المحتجين بما في ذلك فرض غرامات واحتمال السجن لعدم الالتزام بالأوامر الحكومية.

ويتعرّض رئيس الوزراء المحافظ في أونتاريو لانتقادات منذ أيام عدة لإحجامه عن التحرك في وجه المتظاهرين. ويعزو كثيرون ذلك الى حسابات سياسية، خصوصاً أنه مرشح لانتخابه مجدداً في يونيو المقبل.

ويأتي قرار فورد في حين انتشر نقص في قطع الغيار بصناعة السيارات على جانبي الحدود الأميركية-الكندية.

احتجاج سائقي الشاحنات والداعمين لهم في أونتاريو
  • احتجاج سائقي الشاحنات والداعمين لهم في أونتاريو
  • احتجاج سائقي الشاحنات والداعمين لهم في أونتاريو
2 صور
احتجاج سائقي الشاحنات والداعمين لهم في أونتاريو
احتجاج سائقي الشاحنات والداعمين لهم في أونتاريو
احتجاج سائقي الشاحنات والداعمين لهم في أونتاريو
احتجاج سائقي الشاحنات والداعمين لهم في أونتاريو
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تطورات خطيرة في أزمة احتجاجات سائقي الشاحنات في كندا تطورات خطيرة في أزمة احتجاجات سائقي الشاحنات في كندا
اكتشف المزيد